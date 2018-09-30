黑道依附政黨 選前大掃蕩

2018年09月30日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

為淨化選前治安、防制黑幫假借政黨名義介入年底大選，警政署聯合高檢署及各地地檢署，實施本年度第二波全國同步大掃黑行動，將竹聯幫、天道盟、四海幫等各大幫派54名首惡檢肅到案，並逮捕手下共犯343人，其中，5嫌具有統促黨背景。警方強調，將會針對依附在政黨名下的幫派堂口持續大力掃蕩。

警方為嚴防黑幫表面上藉政黨漂白，實際上仍從事不法活動，一直將具有江湖色彩的統促黨列為重點蒐報目標，今年5月第一波全國大掃黑，也曾逮捕4名涉及暴力犯罪的統促黨成員。

警方這波掃黑，共逮捕397名嫌犯，查獲制式短槍4把、改造槍枝18把、子彈357顆、查扣不法金流219萬元。警方重申，絕不容許幫派犯罪組織侵蝕政治及危害社會治安，將會全力掃蕩絕不手軟。

自稱黨員 唆眾砸建商門

查獲的54名各大幫派首惡及地方角頭，包括竹聯幫仁堂弘仁會、平堂、月堂、南堂、文武堂、太極堂9人；天道盟太陽會、同心會7人；四海幫海南堂、海巨堂2人；其他暴力犯罪集團36人，合計54人。

暴力討債 隸屬高層旗下

其中，竹聯幫平堂松山會會長黃譯民，曾受邀到統促黨中央黨部工作，自稱是該黨成員。今年5月底黃涉嫌教唆數十名幫眾到新北市蘆洲一家土地開發公司，持鋁棒、西瓜刀猛砸大門，並連開8槍示威，案發後警方陸續逮捕槍手等人，但黃卻四處藏匿，日前刑事局才將他拘提到案，並查扣到大麻、安非他命、各式刀械等贓證物。

新竹警方逮獲風飛砂幫成員許戎騏，發現許嫌疑是統促黨某高層人士旗下的暴力討債犯罪集團成員，曾持槍暴力討債，逼迫被害人簽本票及交付財產，並多次參加統促黨舉辦的活動。

高雄市警方拘提地方首惡葉秀龍，葉嫌在鳥松、鳳山、林園、苓雅一帶，以「小龍」、「仁美小龍」自居，率眾向小吃部、複合式釣蝦場恐嚇勒索保護費，並常與仇家暴力鬥毆，或狙擊砍殺對方，危害社會治安重大，深入追查發現葉嫌與2名手下皆領有統促黨的黨員證。

另天道盟同心會會長薛俊偉，平時涉嫌以經營賭場、廢土場為經濟來源，且擁槍自重，遇到仇家或受人金錢之託時，即持槍暴力傷害被害人，被基隆警方檢肅到案。

(中國時報)