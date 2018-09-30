防失智婆婆自殘 尼龍繩綑陽台

2018年09月30日 04:11 中國時報 謝瓊雲／彰化報導

彰化縣鹿港鎮鬧區，69歲陳姓老婦人遭家屬以紅色尼龍繩綑頸、全身綑綁固定在公寓陽台，身上滿是傷痕，甚至連洗完澡也是全身赤裸，置放陽台椅子上「晾乾」，附近住戶看不下去貼網爆料。彰化縣府社會處表示，經查並非施虐，是小她兩歲的媳婦為防止疑似失智的婆婆自殘才綁住，但做法不當，警方偵訊後依妨害自由罪嫌函送檢方偵辦。

社會處表示，去年曾接獲通報，經了解並無施虐情形，是家屬為防止老婦自殘，衡量當時媳婦有能力照顧，訪查後並未安置；但29日再度前往了解，經檢視老婦身上傷痕，確認為自虐或自殘造成，但媳婦照顧方式確有不當，將持續派員定期訪視調查。

臉書社團「爆廢公社」貼出的影片、照片顯示，老婦頸部明顯有尼龍繩纏繞，疑全身遭繩索纏繞，綁在陽台女兒牆邊動彈不得；另張照片是全身赤裸坐在椅上，似為擦澡沐浴後「被晾乾」。

部分知情的網友則指出，這家人是從北部搬來租屋居住，老婦人疑似失智，照料者也很辛苦。

經社會處社工了解，67歲曹姓媳婦十多年前再婚嫁給小她19歲的董男，婚後做試管嬰兒生下雙胞胎女兒，目前就讀國三；董母因重度精神障礙，讓唯一照顧者的曹女身心俱疲，警方與社工上門時，她甚情緒失控大吼「我快瘋了」、「再也受不了啦」。

曹婦強調，婆婆常捏自己大腿、眼皮，捏到滿臉是血，躁鬱發作時又會拿刀、用頭撞牆，雖不會傷害人，但常在一樓中庭走來走去，造成社區困擾，且常在屋內、床上、社區隨地便溺，警衛多次要求別讓婆婆出來亂走。

曹婦無奈說，丈夫長期在大陸工作，很少回台也甚少匯錢回來，兩年前獨力帶著2名女兒和婆婆租屋，平日靠借貸與婆婆每月1萬元榮眷補助度日，婆婆有時精神亢奮不睡，搬出房內所有物品，有時又從早睡到晚不願起床，她只能盡力照顧。

(中國時報)