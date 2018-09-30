學妹聲援葉克膜技師 院方否認霸凌

2018年09月30日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

成大醫院發生葉克膜小組技術師林光宇，認為遭受職場霸凌，憤而持刀刺傷陳姓女組長，並劃傷制止他行凶的胡姓女醫師，成大醫院雖否認職場霸凌，暗指林男人緣差，卻引發不少人透過網路譴責醫院，力挺「反職場霸凌」，逼得成大醫院29日強調，對任何形式的職場霸凌不會姑息，將全力配合司法調查。

成大護理系畢業的楊姓女子臉書發文說，體外循環師是搶救病人背後的無名英雄，高壓的工作若再加上不友善的職場，要怎麼活下去？並稱林男是她就讀成大護理系的學長，印象中是個溫文儒雅、優秀、努力有抱負的人，是小學妹敬仰的榜樣。

楊女稱，醫院處理的態度不該再對當事人潑糞，以求切割自保，一個醫療機構在案發後說不出原因，卻出面說「他人緣不好」，太讓人心寒。她反問：「哪個被職場霸凌的會被稱為人緣好？」當被霸凌者直接被烙印成不合群、人緣差、個性不好等印象，只是壓抑了微弱的求救，長久下來，是被霸凌者有問題？還是劣幣驅逐了良幣？

「台灣護師醫療產業工會」臉書發文，指林男今年2、3月間曾被要求代班，因詢問何時返回，就被同事指愛計較，且曾被以三字經辱罵，林事後到警局備案。

台灣護師醫療產業工會創會理事長陳玉鳳藉臉書直播表達立場，直言證據會說話，並依據職業安全衛生法，雇主應該要盡預防防護責任，認為成醫撇清責任的作法只讓人覺得想保護更高層的人，卻未保護受霸凌的林男。

成大醫院29日仍否認有職場霸凌情事，強調對任何形式的職場霸凌與醫療暴力都不會姑息與容忍，會全力配合司法調查，讓真相水落石出。

(中國時報)