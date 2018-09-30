張菲挺辛曉琪自虧「不忍摘花」

辛曉琪（右）動用三寸不爛之舌才說服張菲來站台當嘉賓。（粘耿豪攝）

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中國時報
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李宗盛低調坐在台下看演唱會。（粘耿豪攝）

56歲的辛曉琪出道32年，29日首度攻上台北小巨蛋開唱，舉辦「人生若只如初見」演唱會，更難得請出「綜藝大哥大」張菲獻出嘉賓初體驗，還作勢想偷親辛曉琪；近日張菲的《綜藝菲常讚》停播，他打趣說：「沒想到我的主持工作結束後第一個工作，就是曉琪演唱會的特別嘉賓，而且沒有酬勞，我現在失業耶！你就知道我們的交情。」

過去張菲從未答應替人站台，始終對自己的歌喉沒信心，辛曉琪花了不少時間才說服他，張菲也笑說：「連江蕙都沒有！」兩人昨合唱英文老歌〈Crazy〉、〈Can’t Take My Eyes off You〉。

李宗盛梁靜茹到場

辛曉琪14歲到台北報考音樂學校時，因二哥的同袍兼死黨是費玉清（小哥），便請張菲到台北車站接她。後來張菲和小哥主持《龍兄虎弟》，辛曉琪帶著剛發行的專輯《領悟》上節目隨即一炮而紅，她笑說：「所以菲哥算是間接推了我一把啊！」

張菲冷不防爆出：「我記得你後來還在我家住了半個月，不然我的房間怎麼有兩張床？」讓辛曉琪忙否認，張菲則自虧：「我這輩子只有這一次接過女孩子，為何妳能全身而退？ 因為不忍摘花；菲哥出道那麼久，怎麼沒出過事情呢？因為還是要有智慧，控制自己的慾望。」快招架不住的辛曉琪也忍不住和全場一起大笑。昨晚到場欣賞的還有李宗盛、梁靜茹、明道等人。

(中國時報)

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