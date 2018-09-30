Apink練中文刈包變夠包

Apink造型曲風從可愛漸趨成熟，展露輕熟小女人魅力。

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中國時報
（溫博鈞）

韓團「Apink」昨晚在台開唱，之前巡迴各地都逢大雨而成了「雨pink」，所幸昨晚天公作美，台大體育館內1800位粉絲在熱情尖叫聲中，成員恩地、普美、初瓏、南珠、娜恩、夏榮以成熟的黑色性感露肩裝登場。

演出以〈I’m So Sick〉揭開序幕，一連帶來〈FIVE〉、〈Only One〉、〈Remember〉等夯曲，呈現新輯《ONE&SIX》成熟風情。〈Ding Dong〉恩地獨唱時突然笑到幾乎唱不下去，她解釋：「唱到一半，大家把預定的應援物突然全舉起來，從台上看下去你們的頭都不見了！」

提到個人新動向，恩地將舉行個唱、初瓏正演出電影處女作；經營YouTube頻道的普美害羞說：「最近我到處講YouTube的事，講到有點難為情啦！」

南珠正勤練現代舞，沒想到成員突然考她「用現代舞表達對Panda（粉絲）的愛」，她苦思10秒、硬擠出一段同手同腳的「舞」，成員們齊嚷：「這是什麼啊！也太可愛了吧！」讓她滿臉通紅。

她們學國語問候，但都無法正確說出「刈包」、成了「夠包」、「膏包」。初瓏最後向粉絲致謝：「Apink感謝Panda的心一直不變，願今後能常帶新作來台灣！」

(中國時報)

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