子閎年少叛逆願人生重來

2018年09月30日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

子閎10月1日25歲生日，昨提前辦生日粉絲見面會，明杰及新生代歌手黃奕儒擔任嘉賓，昔日SpeXial團員以綸也意外現身。子閎與黃奕儒譜寫一首〈倒轉〉歌曲，被問最想倒轉人生哪階段？子閎說，想回到剛出生時候，把人生重來一遍，坦言不滿意青春期憤世嫉俗、不愛讀書的自己，當時因為覺得不喜歡學校的事物，所以常蹺課、蹺家讓父母擔心。

子閎直言對現在的自己有點不滿意，夜深人靜常深思許多問題，「其實我青春期過得不愉快，是個不太乖的學生，過程中發覺很多沒有做，也許那時候做，現在就不一樣，所以會真的想倒轉，讓一切變得圓滿、幸福；進入社會之後才找到自己所愛，所以我現在不會蹺班啊。」〈倒轉〉這首歌和他正拍的新戲有關，當時得到不少靈感，15分鐘便填好Rap歌詞。

熬過22K賺飽荷包

SpeXial團員們曾月領不到22K，子閎今年連著主演偶像劇《三明治女孩的逆襲》、《艾蜜麗的五件事》，荷包滿滿，昨許願明年可以買2000萬元房子。他生日當天因要拍戲，女友四葉草也有工作，暫沒計畫一起過，他平時沒過節習慣，也不特別期待女友的生日禮，至於另一個生日願望就是希望可以練得跟「雷神索爾」一樣強壯、性感，因為女友喜歡猛男體格？他秒回：「當然不是，是我自己喜歡壯一點，現在偏瘦。」

(中國時報)