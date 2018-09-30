《愛愛馬德里》揪妻多P三人行

2018年09月30日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

帕可李昂（中）在片中大玩3P。（前景提供）

西班牙喜劇一哥帕可李昂（Paco Leon）自導自演電影《愛愛馬德里》，他在電影裡與妻子大玩多P三人行，從此踏上性愛康莊大道。作風一向開放的他常常大方在推特上獻出裸照，尺度很開，對性別議題特別感興趣。不過他今年接演了個跨性別女性角色，被認為有嘲笑LGBT族群之嫌。他委屈地說：「我以後不演這類角色了！我認為自己在幫助，結果卻恰恰相反。這是一個複雜的議題。」

今年44歲的帕可李昂家族皆為知名優秀的雜耍藝人，有著與馬戲團雜技演員、魔術師、馴獸師一起相處的成長背景，讓他自小就有股天賦般的喜感。他早年以戲劇及舞蹈長才聞名，在劇場累積了15年資歷。他的生涯轉機是2005年演出的影集《Aida》，誇張肢體與逗趣言表深獲觀眾與評審肯定，包辦了7座最佳男演員大獎，成為西班牙當紅炸子雞。

公開出櫃雙性戀

他曾受西班牙的《GQ》雜誌票選為2016年最優雅男人，也是公開出櫃的雙性戀者。對於這次風波，他說：「我認為能夠帶起辯論很有意思，同時我演出時也試圖完全尊重。」《愛愛馬德里》的創作也是希望能帶起觀眾討論，藉由5對各有性愛癖好的情侶，希望打破大家以異樣眼光看待「性癖好」，其實具有特殊性癖好的人和一般人沒有兩樣。

(中國時報)