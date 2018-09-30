CELINE改頭換面 黑暗大軍來襲

由設計師Hedi Slimane操刀的首個CELINE系列，以「巴黎之夜」為題，送出標誌性的纖細線條與自法國當代音樂「Cold Wave」衍生出的誇張輪廓。（CELINE提供）

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中國時報
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女神卡卡一襲全黑勁裝現身CELINE大秀，手拿品牌最新16包款，力挺設計師好友。（CFP）
CELINE推出史上首個男裝系列，且強調為可為女性穿著的中性風格。（CELINE提供）
藝術家Christian Marclay筆下的復古漫畫圖騰，經由工坊演繹至服裝及配件之上。（CELINE提供）
ISSEY MIYAKE本季運用竹帚繪製於壓縫平織布料的生動印花，創造出手拓般的自由紋理。（CFP）
ISSEY MIYAKE 2019春夏女裝系列，創意總監宮前義之以具有形狀記憶的布料，打造可自由雕塑型態的「DOUGH DOUGH」系列。（ISSEY MIYAKE提供）

巴黎時裝周中最令人引頸期盼的秀場，莫過於由Hedi Slimane操刀的首季CELINE。在著名地標巴黎榮軍院（Hotel des Invalides）外的帳篷裡，不出所料地，前任設計師Pheobe Philo代表性的oversize輪廓，被纖細的黑色身影取代，品牌歷史上的首個男裝系列，也被強調為可為女性穿著的中性風格。少了一撇的CELINE，不再是強勢大女人的衣櫥，而是Z世代青年的專屬遊樂場。

主題為「巴黎之夜」的01號系列，我們看見了Slimane在SAINT LAURENT及DIOR HOMME時期的光輝，無所不在的黑色皮革夾克、窄版西裝和自法國當代音樂「Cold Wave」衍生出的結構肩線和誇張袖子造型，如同大秀邀請函中黑白照片裡的夜總會和咖啡店場景般，印證了夜生活給與Slimane的創意養分。藝術家Christian Marclay筆下的復古漫畫圖騰，經由工坊演繹至服裝及配件之上，名自巴黎總部門牌號碼的「16」手袋和品牌名稱的「C」手袋，均為整體點綴出復古靈感。

那個無法被複製的Philo時代結束，清晰鮮明的Slimane時代來臨，如同他在秀前接受外媒訪問時表示：「對我來說，堅持自己的風格才是有意義的，我會完全保留自己的風格，在CELINE也是如此。」因為沒有人是可以被取代的，便就沒有了比較的意義，送走王菲這般的瀟灑女伶，自然會迎來大秀前排女神卡卡這樣的Slimane鐵粉，改朝換代的新陳代謝，將會在未來的零售成績上一一現形。

ISSEY MIYAKE 獨特紋理交織

對比於夜晚CELINE的暗黑場域，在東京宮上演的ISSEY MIYAKE大秀，則充滿了微笑與陽光的氣息。2019春夏女裝系列，創意總監宮前義之再自纖維下手設計，可自由雕塑型態的「DOUGH DOUGH」系列，由具有形狀記憶的布料組成，搭配運用竹帚繪製於壓縫平織布料的生動印花，創造出手拓般的自由紋理，象徵生命中大大小小由觸覺交織而成的重要時刻，帶給女人穿著上的自由體驗。

(中國時報)

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