懷念陪伴雙親時刻 黃舒駿：人生最幸福

2018年09月30日 04:12 中國時報 尤嬿妮 專訪

黃舒駿（右）與父親感情深厚。

黃舒駿（前排右二）與黃爸（前排左三起）、黃媽等家人聚餐慶生。

黃舒駿身兼歌手、音樂製作人、詞曲作家及導演等身分，為高第資本、高第文化創始人及蝴蝶效應董事長，他受邀擔任「2018旺旺孝親獎」評審， 聊起孝順，黃舒駿認為這應該是自然而然的生活習慣，像是陪父母親吃飯、每天問候、與他們分享喜怒哀樂等，「不該是刻意為了孝順而做」。走過大半輩子，他特別懷念過去與已逝父母親交談時光：「那絕對是我人生中最幸福、最珍貴的時刻。」

黃舒駿的母親去年過世，父親上月26日病逝，為了以自身經驗呼籲年輕人及時行孝，他照既定行程、強忍服喪守孝悲慟接受訪問；他遵從父母生前低調習慣，特別商情本報，於黃爸爸告別式後再曝光老人家過逝消息，他感慨說：「每個人口中講的任何孝順行為，一切的一切都要在父母生前時做，所有的事情才有意義！」

黃爸爸2008年起陸續接受腎臟腫瘤開刀、人工關節等手術，後來另一顆腎臟衰竭開始接受洗腎，10年來，黃舒駿家庭事業兩頭忙，回想起2008年強烈颱風薔蜜襲台，當時他剛結束大陸工作，冒著生命危險搭機返台，一心一意只想著剛開完刀的父親。

為見父克服搭機恐懼

「那時候從香港轉機，剛好只有我那班起飛、其他全都停飛，我印象很深刻，飛在空中時簡直像一根繩子吊著機身360度旋轉，像好萊塢電影、飛得亂七八糟。」他當時心裡只想著一定要回台灣，顧不了強風暴雨照樣登機，「其實我很怕坐飛機的，可是那次恐懼感完全不見了，因為我要看爸爸。」

親力親為照顧父起居

父親長年生病，黃舒駿歷經結婚生子、事業發展，始終親力親為照顧爸爸生活起居，「我還是照常每個禮拜飛出去工作，在一年大概得飛3、40趟如此高頻率的狀況下，我還是可以好好照顧我爸爸，可能很多人會懷疑怎麼可能做得到？道理很簡單，就是感情，你心裡有牽掛、就會希望把它做好。」他很慶幸自己在父母生前有盡心盡力照顧到他們，父母離開時他非常傷心，但「我心裡沒有遺憾了」！

父親一句話終身受用

黃父一生都是公務員，任職長達39年，黃舒駿說：「我這一生中所有重要的事，都是跟我爸爸商量，他講的話讓我終身受用！」即便與父母感情緊密，黃舒駿仍有對父母開不了口的時候，「當藝人不紅的那段期間，怎麼跟他們分享？」但現在回頭想想，他認為父母並不要孩子報喜不報憂，他們只是想了解孩子的生活狀況，「其實可以當成聊天就好，主要是多跟他們講講話。」

黃舒駿從買第一部車到現在，拿到每部車後的第一件事情，一定是開回台中老家，讓父母坐新車，「載著他們兜風、吃頓飯，把買新車的喜悅第一個跟他們分享，這對我來講是人生中很重要的儀式，將出社會後奮鬥的成績分享給爸媽。」

(中國時報)