父親如人生導師黃舒駿當榜樣

2018年09月30日 04:12 中國時報 尤嬿妮 專訪

黃舒駿的爸媽結婚超過50年非常恩愛，兩位老人家從年輕開始，每天起床後就開始無話不談，黃舒駿說：「我常常開玩笑『他們可以從起床講廢話講到睡覺』，爸媽感情非常好，是我們做子女的很大福氣，讓我們看到夫妻生活可以如此相愛、有說不完的話，進而影響我們的婚姻，讓我們有很好的榜樣可以學習。」而父母親的教育方式，同樣影響黃舒駿教導自己的兒子。

黃舒駿成長中的關鍵人物是父親，「爸爸對我很重要，我所有抉擇、人生觀建立都來自於我的父親，他像哥哥、父親，又像是我精神上的導師，不論開心或不開心的事都會跟爸爸分享，跟爸爸聊天，是我人生中很重要的事情。」

他考進台灣大學後，曾一度找不到人生方向，參加了很多社團，攝影、寫詩、舞台劇等，「後來我決定做唱片，還故意把體育當掉、多念一年，這樣的行為在當時算是很大的叛逆，但其實我當歌手並沒有經歷家庭抗爭。」他回憶當時拿著唱片公司的合約回家，心裡已做好跟爸爸抗爭的準備，沒想到爸爸看了合約後，只對他說：「你決定好了，那就去做吧！」更妙的是隔天爸爸拿了一瓶洗面乳給他，黃舒駿笑說：「我爸跟我說『你要當歌星了！從今天開始要注意形象，每天都要洗臉、保養皮膚』。」相當風趣。

黃舒駿從小到大想學任何東西，只要是正當且能力範圍內能達到的，爸媽絕對全力支持，如此開明的教育方式也影響黃舒駿教導6歲兒子，「很多人都會問我會不會希望兒子跟我一樣做音樂，我說完全沒有，我只希望他能夠在我能力範圍內支持他，幫助他成為一個他想成為的人。」

(中國時報)