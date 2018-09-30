台灣開廣股份有限公司總經理－夢想結合家族事業 蔡晉暉開創新格局

2018年09月30日 04:12 中國時報 潘鈺楨 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 報導

蔡晉暉不僅把服務觀念帶進消防衣業務，也讓消防衣具備機能性與美觀。（蔡晉暉提供）

蔡晉暉（右）感謝父親蔡騰龍給他相當大的自由，讓他能夠放手去做想做的事。（蔡晉暉提供）

蔡晉暉喜歡自我挑戰，定期會替自己設定新目標。（蔡晉暉提供）

蔡晉暉（左）致力消防衣研發，讓溫筱鴻相當感動。（蔡晉暉提供）

工業水處理起家的台灣開廣股份有限公司（開廣），創立至今已走過42個年頭，今年42歲的總經理蔡晉暉，笑說開廣正是父親蔡騰龍在他出生前幾天創立。他自謙是站在巨人肩膀上，「很感謝父親那一代打下來的基礎，我的基礎比一般人好，但還是要期許自己不斷學習。」

許多台灣企業現在都由第二代接班，蔡總自認非常幸運，父親其實從未要求他一定要繼承家業，求學時期反而鼓勵他追求夢想。他當時念第三類組，最想考台大醫科，父親也沒反對，「後來沒上第一志願，所以決定念台大化工，這應該是對接班最有用的科系。」他說，這些年學到一句話叫「啐啄同時」，小雞從蛋殼內破殼叫作「啐」，母雞由外破殼叫作「啄」，啐啄若不能同時進行，小雞可能無法存活；意謂著有了條件也要努力，雙方面相互配合才能完美運轉。

延續父親著重服務

肩負第二代接班責任，蔡總期望能做到承先啟後、開創新格局，台大化工系畢業後他赴美攻讀企管碩士，2012年才開始接掌總經理事務。開廣多角化經營，技術、人才都力求多方突破，除已有的特用化學品、工業產品、紡織纖維、包裝器材、機械設備處、食品保健等6大企業處，多年來更鑽研消防服裝、離心淨油器、包裝器材，與近年有聲有色的「飛跑」保健食品，「我覺得每一面向的技術都用在關心、關懷人類福祉上。」蔡總說，其實這些跨領域事業都是因緣際會才發展出來的。

消防服裝其實源於蔡總父親20幾年前接下經濟部防火纖維主導性專案，當時紡織業蓬勃，但只著重在內衣褲等基礎成衣，蔡總說：「我也不知道父親為何會一頭栽進去，跟逢甲大學產學合作，研發防火纖維，進而做成消防衣。」他為此到美國拜訪多家消防衣廠商，發現共同特點是售後服務很完善，「修補破損衣物當作服務機制，當時在台灣沒有這個觀念。」他告訴父親，若這項業務要走得長遠，勢必要將「服務」做起來，「這很吃力不討好，使用年限拉長，就代表賣衣服速度變慢。但我們要發展的不是產品，是產業，所以一定要把服務這塊做起來。」

重視消防隊員需求

蔡總不只將服務觀念帶進消防衣業務，他還發現過去台灣消防衣走歐規系統，不見得適合亞洲體型，另外衣服厚重，要維持靈活度又是一大挑戰，因此他成立「開廣消防服設計大賽」，讓台灣設計師與消防員一起腦力激盪，讓消防衣具備機能性與美觀，更重要的是，讓社會大眾重視消防隊員需求。

「飛跑」保健食品的創立也是開廣一大突破，之所以創立飛跑，是他以前在美國念書，回台總會帶葡萄糖胺類產品給阿嬤顧關節，阿嬤吃了覺得有用，總囑咐他多帶幾瓶，就這樣他越帶越多，曾經行李箱塞滿了40幾瓶。後來每當他遇到困難，總是想著當阿嬤聽到這個計畫時臉上的笑容是多麼驕傲，然後重拾前進的勇氣。雖然阿嬤已經過世了，但那歷歷在目的感動永遠鼓舞著他。

創辦飛跑一路上面臨不少挑戰，「開廣就是所謂傳產，飛跑是我們第一次嘗試B2C，行銷活動、市場規畫跟過去熟悉的B2B完全不一樣。」光是一開始命名就花了不少時間，「名字必須有英文、中文還要有諧音，討論了幾千幾萬個，後來有次與太太在美國開車等紅綠燈，突然想到『FlexPower』。」飛跑除了賣保健食品，也致力提倡健康，10月20日將登場的「開廣飛跑盃」超級馬拉松今年邁入第8屆，我好奇蔡總喜不喜歡跑馬拉松？他笑說：「我現在已經有在練跑了！」

「台灣研發能力強」

我一直覺得蔡總爆發力無窮，總能在意想不到的條件下開創新局面，飛跑結合醫學與化工，不正是將他的夢想與家族事業做了最好結合？他謙虛地說：「其實就是去符合客戶需求，從客戶需求去發想。」開廣的乳液壓頭、隔水圈噴頭、滾珠系列都是供應給世界品牌，許多人不知道。這些大牌精品的包裝容器其實是台灣人發明。

他說，當時只有歐美廠商有能力做出滾珠，但因製作難度高、單價低，所以不願意外銷到亞洲。他認為台灣研發能力非常強，所以開廣著手研發，滾珠看似只是一顆球，但要做得很圓、不能有偏差，不然液體就會漏出來，「這不是開模具做出來這麼簡單。開廣現在是唯一有辦法能做出滾珠的廠商，誤差控制在5個髮絲之內，圓潤度很完整。」

與其說開廣擴展事業新領域，不如說他們只是走在聆聽客戶需求、改進產品缺點的道路上。蔡總時時勉勵自己不可自滿於現況，無論產品也好、做人也好。他今年重新回到台大讀EMBA，一邊就學一邊上班，明年還想要挑戰大陸戈壁挑戰賽。他說，人生要有目標，有了目標就別怕困難，「要不斷督促自己別停下腳步，因為世界上沒有奇蹟，只有累積。」

(中國時報)