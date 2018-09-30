高雄晶英賞味和牛龍蝦鱈場蟹

松露香蒸澎湖龍蝦（圖片提供晶英國際行館）

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中國時報
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黑毛但馬和牛佐蕈菇醬（圖片提供晶英國際行館）

晶英國際行館在訂房網Booking.com分數高達9.5分，在飯店評分中呈現評價無敵已非鮮事，行政總主廚渡邊敦司再霸氣推出秋季海陸盛宴！山珍海味僅需1800元起跳。這個高CP值的消息目前已曝光，早點訂位比較好。

時令入秋，晶英國際行館館內Ukai-Tei Kaohsiung餐廳延續今年「海陸盛宴」主題，以台灣秋季盛產的海味結合山林珍饈，為Ukai牛排館及鐵板燒餐廳獻上秋豐饗宴。

行政總主廚渡邊敦司指出，日本Ukai每逢秋季固定推出以栗子、蕈菇等秋季食材，搭配蝦蟹類海鮮及時令野菜，演繹秋季海陸的多元美味。Ukai牛排館以「奶油栗子濃湯」為亮點，主廚嚴選嘉義阿里山有機契作高山栗，慢火熬出高山栗濃郁口感。主餐除日本Ukai專屬進口的黑毛但馬和牛、澳洲和牛、美國特級肋眼、小羔羊等肉類選項，亦有波士頓龍蝦、北海道鱈場蟹和鮮活扇蝦等季節海鮮可選。

渡邊主廚私心推薦精選鮮活扇蝦，以莊園特級初榨冷壓橄欖油引出海味，用備長炭慢火直烤濃縮鮮甜口感，他讚台灣海鮮品質不輸日本：「扇蝦的鮮甜化於舌尖，肉質鮮美彈牙，蝦膏厚實，是秋季賞味重點。」

推經典豆腐亭料理

而Ukai鐵板燒在日本從未推出豆腐料理，渡邊主廚特別在Ukai-Tei Kaohsiung鐵板燒秋季菜單獻上Ukai經典豆腐亭料理。除了有東京芝豆腐名物「豆水豆腐」逸品，渡邊還設計了「鮑魚佐豆腐甲魚高湯」，嚴選高雄有機黃豆，每日手工現作豆腐，以法式澄清湯加入日本酒熬出甲魚皮豐富膠質，最後以鮮活鮑魚的鮮甜提味。

Ukai牛排館午間精選套餐價格1800元起、主廚推薦套餐晚餐價格2200元起。鐵板燒主廚精選午間套餐價格3000元起、晚間套餐4500元起，訂位請洽07-973-0122。

(中國時報)

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