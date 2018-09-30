西川貴教化聲浪巫謠受矚目

2018年09月30日 04:12 中國時報 李承陽 報導

凜雪鴉（左起）、殤不患、浪巫謠在第二季的互動讓戲迷相當期盼。圖片提供霹靂國際多媒體

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》自2016年第一季與2017年外傳《生死一劍》推出後，橫掃台灣、日本、大陸粉絲，第一季作品榮獲2016動畫夏季番票選第1名，從今年2月開始，官方就已開始陸續曝光第二季的相關資訊與影像，近日官方正式公告，10月1日起《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》確定強勢回歸。

在第二季作品中，除了第一季最具人氣的角色殤不患與凜雪鴉持續演出外，粉絲最期待的莫過於由日本超人氣歌手「T.M.Revolution 西川貴教」親自配音的重要角色浪巫謠。沉默寡言，身邊有一把可以理解人話的魔性琵琶「聆牙」，究竟跟殤不患有什麼樣的過往故事，第二季中又將占有多少戲分，而面對西幽的強勢入侵，凜雪鴉又將以什麼身分或立場展現其獨有魅力，讓戲迷們引頸期盼。

造型隨身碟質感佳

隨第二季開播，霹靂推出全套典藏組，特別選用劇集系列中的4把知名兵器天刑劍、聆牙，尚有兩把知名兵器將於近期公開，打造出造型影音隨身碟，完整收藏《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2》全13集的Full HD高畫質影片並特別收錄幕後花絮。全套影音隨身碟以精裝木盒包裝，提升收藏質感，內附獨家贈品特典手冊和魔劍目錄卷軸，即日起預購中。

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2》於10月1日正式回歸，每周一晚間9點，台灣方面於愛奇藝台灣站獨家首播。

(中國時報)