西川貴教化聲浪巫謠受矚目

浪巫謠手持琵琶「聆牙」相當有特色。圖片提供霹靂國際多媒體

友善列印
中國時報
報導
凜雪鴉（左起）、殤不患、浪巫謠在第二季的互動讓戲迷相當期盼。圖片提供霹靂國際多媒體

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》自2016年第一季與2017年外傳《生死一劍》推出後，橫掃台灣、日本、大陸粉絲，第一季作品榮獲2016動畫夏季番票選第1名，從今年2月開始，官方就已開始陸續曝光第二季的相關資訊與影像，近日官方正式公告，10月1日起《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》確定強勢回歸。

在第二季作品中，除了第一季最具人氣的角色殤不患與凜雪鴉持續演出外，粉絲最期待的莫過於由日本超人氣歌手「T.M.Revolution 西川貴教」親自配音的重要角色浪巫謠。沉默寡言，身邊有一把可以理解人話的魔性琵琶「聆牙」，究竟跟殤不患有什麼樣的過往故事，第二季中又將占有多少戲分，而面對西幽的強勢入侵，凜雪鴉又將以什麼身分或立場展現其獨有魅力，讓戲迷們引頸期盼。

造型隨身碟質感佳

隨第二季開播，霹靂推出全套典藏組，特別選用劇集系列中的4把知名兵器天刑劍、聆牙，尚有兩把知名兵器將於近期公開，打造出造型影音隨身碟，完整收藏《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2》全13集的Full HD高畫質影片並特別收錄幕後花絮。全套影音隨身碟以精裝木盒包裝，提升收藏質感，內附獨家贈品特典手冊和魔劍目錄卷軸，即日起預購中。

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2》於10月1日正式回歸，每周一晚間9點，台灣方面於愛奇藝台灣站獨家首播。

(中國時報)

父親如人生導師黃舒駿當榜樣 歲月遺憾難重寫等閒悲事易再來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。