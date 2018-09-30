雞尾酒復興 cocktail寵飲君子

2018年09月30日 04:12 中國時報 報導周子傑 攝影石智中、黃少柔

循著AHA Saloon吧檯匾額所揭示的「喝就對了」，靜靜等待靈光乍現時刻。

充滿迷幻風情及曖昧遐想的L.S.D.。

AHA Saloon調酒師Jeffrey。

Pun是Speakeasy酒吧，不僅入口隱密且要知道機關才能開門進入。

以美劇權力遊戲為發想的Jon Snow。

Pun的主理人Lester。

魁烈奇爵士酒體扎實，香氣四溢卻又順口易飲，其木質香調與搭配的牛雜膠質及醬汁形成完美三重奏，淋在乾冰上的香料水甚至是Indulge自製的。

Indulge Bistro的「夏．午后」以格蘭菲迪過IPA精釀啤酒桶的單一麥芽威士忌為基底，輔以各種熱帶水果，入口酸甜，尾韻並帶點微苦的啤酒花香氣。

Indulge Bistro調酒師Ken。

「普羅旺斯馬賽」適合搭配各種海鮮料理。後方的炙燒扇貝韃靼，是VG The Seafood Bar自製的干貝米餅，抹上北海道生食等級干貝，刨上冷凍鴨肝再炙燒。

成為VG The Seafood Bar的吧檯領班之前，Andy多只在酒吧專心調酒，坦言廚藝交流與對話讓他獲益良多。

菱玖洋服的吧台領班Zanter（後）及調酒師同事皆作正裝打扮。

若非熟客，便無法猜到墨子髮廊的後方還藏了一間酒吧。

這款名為Golden Age的雞尾酒，是當初Thomas參加比賽的創作，獲得不少好評便放進店內酒單。它雖以瑪德蓮甜點為發想，但酒體扎實且不甜膩，融冰之後還是一款長飲型的雞尾酒。

菱玖的Expresso Martini以Havanna Club 7年深色蘭姆酒為基底，混合白可可酒、Godiva巧克力香甜酒以及吧台現煮的濃縮咖啡。

菱玖洋服外觀看似與一般西服店無異，一旦進到隱身後方的酒吧，希望隔絕外界的紛擾，讓遁入這個空間的人們能盡情享受當下。

雞尾酒不只是調和的藝術，更指引古今士紳一條關於文化、記憶、土地及想像的感官之旅。

儘管名聲並不響亮，但現代酒吧於19世紀中葉誕生前，「雞尾酒（Cocktail）」這個名詞便已出現，最早可追溯1785年一位農夫於其小說裡的描述。19世紀末直到美國頒布「禁酒令」之間，堪稱雞尾酒的黃金年代，今日人們口中所謂「雞尾酒文化」或「精調雞尾酒（Craft Cocktail）」，其實都像一場滿懷鄉愁的復辟行動；就連今日酒吧裡衣裝筆挺、一派紳士作風的調酒師群像，也彷彿是20世紀初紐約華爾道夫飯店（Waldorf Astoria）酒吧的經典重現。

調酒師如煉金術師

雞尾酒是一門調和風味的藝術，照酒譜按表操課未必就能調出好喝的酒。1862年寫下那本至今仍被奉為圭臬的《How to Mix Drinks or the Bon Vivant’s Companion》一書的傳奇調酒師Jerry Thomas，把調酒師及煉金術師相提並論，只要看著一杯杯雞尾酒在調酒師的俐落動作間被創造出來，便能深刻感受那股奇幻魅力。

精調雞尾酒富巧思

雞尾酒已走出上世紀70～90年代初的發展低潮，擺脫過去不重品質、試圖掩蓋酒精濃度以刺激銷售，或為求快速方便，捨棄以現壓果汁等新鮮質材來調製的光榮傳統；當代雞尾酒已從單純的酒精飲料，蛻變成品味象徵及文化現象，讓近年蔚為風潮的「精調雞尾酒」成為酒迷津津樂道的話題。喝雞尾酒不再是為了攝取酒精，風味層次及感官體驗才是品賞重點，無論是重新審視雞尾酒傳統並尊重再造工藝，或是後續一連串由調酒師發起的風格革命，都為如今百花齊放的精調雞尾酒埋下引人入勝的伏筆。

精調雞尾酒或稱精緻調酒，是指調製雞尾酒所使用材料或工具常是特製而獨一無二的，包括使用酒吧自製的糖漿、苦精，甚至還有自家蒸餾的烈酒，且「擺盤」（裝盛）方式也充滿創意巧思。值得注意的是，調酒師並不認為自製必定優於市售，這些匠心獨具的元素，只是較能反映希望呈現的風味及風格，成為酒單上的「簽名型調酒（Signature Cocktail）」，不僅背後蘊藏有趣的故事，猶如調酒師的靈感化身，同時也是酒吧的風格指引。

AHA Saloon品醇L.S.D.迷幻風情

的酒譜，約略能猜出三個縮寫字母來自以Latakia菸草（一種源自敘利亞，今產於賽普勒斯的香料菸草）與Kombucha一起發酵、鼠尾草酒（Sage Wine）、番紅花苦精（Saffron bitter）及以椰棗（Date）搭配橙花所製成的糖蜜。不過，該款雞尾酒的命名由來，也與靈感擷取自小說《浪蕩世代》（On the Road）的酒單有著巧妙呼應；裝飾於杯緣的可食用郵票，更與LSD迷幻藥間有著曖昧遐想。

AHA Saloon的Jeffrey告訴我們，「L.S.D.」是杯在概念及手法上都非常貼切AHA精神的雞尾酒，援引自文化、土地、信仰與記憶等各方面的深層意涵，同時不斷地解構並重組風味來源，尤其是甜味及酸度；其甜度來源是自製的椰棗橙花糖蜜，酸度則是自家發酵的康普茶（Kombucha），期望最終給人一種強烈衝擊，或是靈機一動的「啊哈！」時刻。

Pun香味繚繞酒品

■開幕不滿1年，想法獨到但作風卻十分低調神祕的「Pun」，不僅是全台灣、也是世界少見結合香道的Speakeasy雞尾酒吧，夥伴之一的Elaine是台灣經營香道與茶道有成的方圓一脈工作室主理人。雞尾酒的香味多源自水果、煙燻或木質調，但「Pun」的每一杯酒都蘊含特殊稀罕的香氣，常是酒未入口，香便已令人心神嚮往。店名取自英文「雙關語」之意，「Pun」的主理人Lester笑稱，那彷彿是「眼見不一定為憑」的絕佳暗示，也與「香氣」息息相關：你雖看不見香，但你聞得到，知道它的存在。

「Jon Snow」這款簽名型調酒以梨子白蘭地為基底，混合大吉嶺紅茶利口酒、伯爵茶、英式茶苦精、檸檬汁，最後鋪上打發的蛋白，並於其上炙燒安息香，酒體上層的綿密白色泡沫，讓喜愛美劇《權力遊戲》（Game of Thornes）的Lester及另一位夥伴，不約而同想到Jon Snow這個角色。炙燒安息香而成的褐色暈染，及一旁象徵柴火的茶葉渣，彷彿重現Jon Snow於凜冬之境燃燒灰燼取暖的景像，而《紅樓夢》裡因為新娘不對而嚇暈的賈寶玉，也是靠燃燒安息香才甦醒，則在另一層次劇透了Jon Snow死而復生的情節。

雞尾酒佐餐可塑性高

■對重視「精緻餐飲（Fine Dining）」體驗的本地吃貨來說，應早就留意到最近遍地開花的「餐酒館（bistro）」。在各大酒商強力吹捧下，本地饕客對餐（烈）酒搭配的接受度愈來愈高，不過，以雞尾酒佐餐（cocktail pairing）的主張卻是一相對新穎的概念，更是餐酒館風生水起背後的完美助攻。

「Draft Land」的創辦人、同時也是屢獲國際大獎肯定的知名調酒師Angus，他認為食飲本同源，隨近年西餐的發展愈趨在地化及回歸食材原味，精緻餐飲的定義也不斷進化，傳統以紅白酒佐餐的形式，有時便趕不上現代料理快速的腳步。雞尾酒佐餐的優勢在於可塑性高，不僅能根據季節性食材靈活調整風味，同時提供文化、土地、記憶甚至帶點娛樂性的感官體驗。

本來各行其是的料理及調酒，在傳奇名廚Ferran Andria以分子料理的手法調製雞尾酒後，開始有了交流與對話，慢慢形成今日所謂「廚藝調酒（Culinary Cocktail）」，即援引各種分子料理技法，如泡沫、煙霧、打氣及急速冷卻等來調製雞尾酒。這些看似前衛新穎、充滿天馬行空想像的調製技法，背後其實都是精準計算與經驗積累的體現，也符合當今強調物盡其用的永續理念。

Indulge Bistro料理調酒融入在地味

■10年前回到台灣便開始推廣餐酒館文化的Aki，是今年在國際及本地各種餐廳評選大放異彩的「Indulge Bistro」背後的靈魂人物。「人情味」始終是Aki對餐酒館念念不忘之處，店主通常身兼廚師及調酒師，或將其中一項委請好友負責，雙方在良好溝通與腦力激盪下，讓餐飲搭配特別能隨地域及季節而靈活改變。

「Indulge Bistro」希望探索的，正是台灣這塊土地的無限可能性，除菜單以「北、中、南、東」劃分在地風味食材，更依照24節氣創作相對應的料理及調酒。該店從10年前率先強調自家製作與浸漬（infuse），到今日甚至還做自家熟陳，從國外進口不同烘烤比例的橡木桶以增進風味層次。調酒師Ken表示，雞尾酒無論在故事、創意及餐飲搭配性上，皆無遜於紅白酒及清酒，風味也能更靈活地被調整，同時接軌獨一無二的在地精神。

VG The Seafood Bar廚房吧台物盡其用

■「VG The Seafood Bar」是一空間陳設時髦且不失輕鬆氛圍，主打海鮮料理及好喝調酒的餐酒館，吧檯領班Andy對於讓廚師與調酒師進行交流與激盪坦言收穫良多，除能更有默契地為餐廳或因應某道菜創作適合搭配的雞尾酒，廚房與吧台還能分別對原物料進行最有效的利用。

以「普羅旺斯馬賽」這款適合搭配各種海鮮料理的新派調酒為例，原料包括自製的普羅旺斯風味琴酒、梨子利口酒、番茄水、自製的菊花豆蔻糖及薰衣草風味的苦精，最後再打入氣泡，並飾以番茄乾、時蘿及百里香等香草。其中，用於調酒的番茄水必須先以離心機讓果汁與果渣分離，才能得到用於調酒的澄清番茄水，而果皮及果渣則剛好能提供給廚房用來製作番茄醬，物盡其用。

Speakeasy酒吧台北現蹤跡

藏身隱密之處饗酒客

■餐酒館之外，入口隱密且調酒講究的Speakeasy酒吧，也在台北街頭如雨後春筍般出現。Speakeasy酒吧源自美國禁酒令時期，酒吧不得不轉往地下，隱身在曲折巷弄之間，或乾脆藏在一般店家的後方，想進門還得熟悉暗號與機關；許多人以為Speakeasy酒吧只是種噱頭，但其實卻與當代雞尾酒復興息息相關。

3年前英年早逝於紐約家中的Sasha Petraske，1999年於紐約下東城人煙罕至的街區開設了「Milk & Honey」這間傳奇酒吧，當年即以隱密的入口、嚴謹的雞尾酒品質及品酒禮儀著稱，與當時紐約多數酒吧嘈雜喧鬧、縱情墮落的買醉文化有著天壤之別。Petraske特別推崇禁酒令之前，20年代的經典雞尾酒，Milk & Honey逐漸成為老派雞尾酒迷的朝聖之地，幾位出自該店的調酒師，自立門戶之後在各處開枝散葉，逐漸形成席捲全球的雞尾酒復興運動。

台北從幾年前的「Alchemy」、「Ounce」到後來的「MUD」、「Kashoku」、「Bar 小谷」、「菱玖洋服」、「墨子 Mozi」、「PUN」，及前陣子全城最熱門的打卡酒吧「Staff Only」，都可歸類到Speakeasy酒吧範疇，他們除了各有「隱密之處」外，對雞尾酒的品質及把關絲毫不馬虎，備有多款簽名型調酒可供酒迷「檢驗」，酒單甚至會隨季節不定期更替，讓本地的「飲」君子們愈來愈有口福。

中國時報提醒您：飲酒過量 有礙健康

(中國時報)