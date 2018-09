雞尾酒復興 cocktail寵飲君子

2018年09月30日 04:12 中國時報 報導周子傑 攝影石智中、黃少柔

循著AHA Saloon吧檯匾額所揭示的「喝就對了」,靜靜等待靈光乍現時刻。

充滿迷幻風情及曖昧遐想的L.S.D.。

AHA Saloon調酒師Jeffrey。

Pun是Speakeasy酒吧,不僅入口隱密且要知道機關才能開門進入。

以美劇權力遊戲為發想的Jon Snow。

Pun的主理人Lester。

魁烈奇爵士酒體扎實,香氣四溢卻又順口易飲,其木質香調與搭配的牛雜膠質及醬汁形成完美三重奏,淋在乾冰上的香料水甚至是Indulge自製的。

Indulge Bistro的「夏.午后」以格蘭菲迪過IPA精釀啤酒桶的單一麥芽威士忌為基底,輔以各種熱帶水果,入口酸甜,尾韻並帶點微苦的啤酒花香氣。

Indulge Bistro調酒師Ken。

「普羅旺斯馬賽」適合搭配各種海鮮料理。後方的炙燒扇貝韃靼,是VG The Seafood Bar自製的干貝米餅,抹上北海道生食等級干貝,刨上冷凍鴨肝再炙燒。

成為VG The Seafood Bar的吧檯領班之前,Andy多只在酒吧專心調酒,坦言廚藝交流與對話讓他獲益良多。

菱玖洋服的吧台領班Zanter(後)及調酒師同事皆作正裝打扮。

若非熟客,便無法猜到墨子髮廊的後方還藏了一間酒吧。

這款名為Golden Age的雞尾酒,是當初Thomas參加比賽的創作,獲得不少好評便放進店內酒單。它雖以瑪德蓮甜點為發想,但酒體扎實且不甜膩,融冰之後還是一款長飲型的雞尾酒。

菱玖的Expresso Martini以Havanna Club 7年深色蘭姆酒為基底,混合白可可酒、Godiva巧克力香甜酒以及吧台現煮的濃縮咖啡。

菱玖洋服外觀看似與一般西服店無異,一旦進到隱身後方的酒吧,希望隔絕外界的紛擾,讓遁入這個空間的人們能盡情享受當下。

雞尾酒不只是調和的藝術,更指引古今士紳一條關於文化、記憶、土地及想像的感官之旅。

儘管名聲並不響亮,但現代酒吧於19世紀中葉誕生前,「雞尾酒(Cocktail)」這個名詞便已出現,最早可追溯1785年一位農夫於其小說裡的描述。19世紀末直到美國頒布「禁酒令」之間,堪稱雞尾酒的黃金年代,今日人們口中所謂「雞尾酒文化」或「精調雞尾酒(Craft Cocktail)」,其實都像一場滿懷鄉愁的復辟行動;就連今日酒吧裡衣裝筆挺、一派紳士作風的調酒師群像,也彷彿是20世紀初紐約華爾道夫飯店(Waldorf Astoria)酒吧的經典重現。

調酒師如煉金術師

雞尾酒是一門調和風味的藝術,照酒譜按表操課未必就能調出好喝的酒。1862年寫下那本至今仍被奉為圭臬的《How to Mix Drinks or the Bon Vivant’s Companion》一書的傳奇調酒師Jerry Thomas,把調酒師及煉金術師相提並論,只要看著一杯杯雞尾酒在調酒師的俐落動作間被創造出來,便能深刻感受那股奇幻魅力。

精調雞尾酒富巧思

雞尾酒已走出上世紀70~90年代初的發展低潮,擺脫過去不重品質、試圖掩蓋酒精濃度以刺激銷售,或為求快速方便,捨棄以現壓果汁等新鮮質材來調製的光榮傳統;當代雞尾酒已從單純的酒精飲料,蛻變成品味象徵及文化現象,讓近年蔚為風潮的「精調雞尾酒」成為酒迷津津樂道的話題。喝雞尾酒不再是為了攝取酒精,風味層次及感官體驗才是品賞重點,無論是重新審視雞尾酒傳統並尊重再造工藝,或是後續一連串由調酒師發起的風格革命,都為如今百花齊放的精調雞尾酒埋下引人入勝的伏筆。

精調雞尾酒或稱精緻調酒,是指調製雞尾酒所使用材料或工具常是特製而獨一無二的,包括使用酒吧自製的糖漿、苦精,甚至還有自家蒸餾的烈酒,且「擺盤」(裝盛)方式也充滿創意巧思。值得注意的是,調酒師並不認為自製必定優於市售,這些匠心獨具的元素,只是較能反映希望呈現的風味及風格,成為酒單上的「簽名型調酒(Signature Cocktail)」,不僅背後蘊藏有趣的故事,猶如調酒師的靈感化身,同時也是酒吧的風格指引。

AHA Saloon品醇L.S.D.迷幻風情

的酒譜,約略能猜出三個縮寫字母來自以Latakia菸草(一種源自敘利亞,今產於賽普勒斯的香料菸草)與Kombucha一起發酵、鼠尾草酒(Sage Wine)、番紅花苦精(Saffron bitter)及以椰棗(Date)搭配橙花所製成的糖蜜。不過,該款雞尾酒的命名由來,也與靈感擷取自小說《浪蕩世代》(On the Road)的酒單有著巧妙呼應;裝飾於杯緣的可食用郵票,更與LSD迷幻藥間有著曖昧遐想。

AHA Saloon的Jeffrey告訴我們,「L.S.D.」是杯在概念及手法上都非常貼切AHA精神的雞尾酒,援引自文化、土地、信仰與記憶等各方面的深層意涵,同時不斷地解構並重組風味來源,尤其是甜味及酸度;其甜度來源是自製的椰棗橙花糖蜜,酸度則是自家發酵的康普茶(Kombucha),期望最終給人一種強烈衝擊,或是靈機一動的「啊哈!」時刻。

Pun香味繚繞酒品

■開幕不滿1年,想法獨到但作風卻十分低調神祕的「Pun」,不僅是全台灣、也是世界少見結合香道的Speakeasy雞尾酒吧,夥伴之一的Elaine是台灣經營香道與茶道有成的方圓一脈工作室主理人。雞尾酒的香味多源自水果、煙燻或木質調,但「Pun」的每一杯酒都蘊含特殊稀罕的香氣,常是酒未入口,香便已令人心神嚮往。店名取自英文「雙關語」之意,「Pun」的主理人Lester笑稱,那彷彿是「眼見不一定為憑」的絕佳暗示,也與「香氣」息息相關:你雖看不見香,但你聞得到,知道它的存在。

「Jon Snow」這款簽名型調酒以梨子白蘭地為基底,混合大吉嶺紅茶利口酒、伯爵茶、英式茶苦精、檸檬汁,最後鋪上打發的蛋白,並於其上炙燒安息香,酒體上層的綿密白色泡沫,讓喜愛美劇《權力遊戲》(Game of Thornes)的Lester及另一位夥伴,不約而同想到Jon Snow這個角色。炙燒安息香而成的褐色暈染,及一旁象徵柴火的茶葉渣,彷彿重現Jon Snow於凜冬之境燃燒灰燼取暖的景像,而《紅樓夢》裡因為新娘不對而嚇暈的賈寶玉,也是靠燃燒安息香才甦醒,則在另一層次劇透了Jon Snow死而復生的情節。

雞尾酒佐餐可塑性高

■對重視「精緻餐飲(Fine Dining)」體驗的本地吃貨來說,應早就留意到最近遍地開花的「餐酒館(bistro)」。在各大酒商強力吹捧下,本地饕客對餐(烈)酒搭配的接受度愈來愈高,不過,以雞尾酒佐餐(cocktail pairing)的主張卻是一相對新穎的概念,更是餐酒館風生水起背後的完美助攻。

「Draft Land」的創辦人、同時也是屢獲國際大獎肯定的知名調酒師Angus,他認為食飲本同源,隨近年西餐的發展愈趨在地化及回歸食材原味,精緻餐飲的定義也不斷進化,傳統以紅白酒佐餐的形式,有時便趕不上現代料理快速的腳步。雞尾酒佐餐的優勢在於可塑性高,不僅能根據季節性食材靈活調整風味,同時提供文化、土地、記憶甚至帶點娛樂性的感官體驗。

本來各行其是的料理及調酒,在傳奇名廚Ferran Andria以分子料理的手法調製雞尾酒後,開始有了交流與對話,慢慢形成今日所謂「廚藝調酒(Culinary Cocktail)」,即援引各種分子料理技法,如泡沫、煙霧、打氣及急速冷卻等來調製雞尾酒。這些看似前衛新穎、充滿天馬行空想像的調製技法,背後其實都是精準計算與經驗積累的體現,也符合當今強調物盡其用的永續理念。

Indulge Bistro料理調酒融入在地味

■10年前回到台灣便開始推廣餐酒館文化的Aki,是今年在國際及本地各種餐廳評選大放異彩的「Indulge Bistro」背後的靈魂人物。「人情味」始終是Aki對餐酒館念念不忘之處,店主通常身兼廚師及調酒師,或將其中一項委請好友負責,雙方在良好溝通與腦力激盪下,讓餐飲搭配特別能隨地域及季節而靈活改變。

「Indulge Bistro」希望探索的,正是台灣這塊土地的無限可能性,除菜單以「北、中、南、東」劃分在地風味食材,更依照24節氣創作相對應的料理及調酒。該店從10年前率先強調自家製作與浸漬(infuse),到今日甚至還做自家熟陳,從國外進口不同烘烤比例的橡木桶以增進風味層次。調酒師Ken表示,雞尾酒無論在故事、創意及餐飲搭配性上,皆無遜於紅白酒及清酒,風味也能更靈活地被調整,同時接軌獨一無二的在地精神。

VG The Seafood Bar廚房吧台物盡其用

■「VG The Seafood Bar」是一空間陳設時髦且不失輕鬆氛圍,主打海鮮料理及好喝調酒的餐酒館,吧檯領班Andy對於讓廚師與調酒師進行交流與激盪坦言收穫良多,除能更有默契地為餐廳或因應某道菜創作適合搭配的雞尾酒,廚房與吧台還能分別對原物料進行最有效的利用。

以「普羅旺斯馬賽」這款適合搭配各種海鮮料理的新派調酒為例,原料包括自製的普羅旺斯風味琴酒、梨子利口酒、番茄水、自製的菊花豆蔻糖及薰衣草風味的苦精,最後再打入氣泡,並飾以番茄乾、時蘿及百里香等香草。其中,用於調酒的番茄水必須先以離心機讓果汁與果渣分離,才能得到用於調酒的澄清番茄水,而果皮及果渣則剛好能提供給廚房用來製作番茄醬,物盡其用。

Speakeasy酒吧台北現蹤跡

藏身隱密之處饗酒客

■餐酒館之外,入口隱密且調酒講究的Speakeasy酒吧,也在台北街頭如雨後春筍般出現。Speakeasy酒吧源自美國禁酒令時期,酒吧不得不轉往地下,隱身在曲折巷弄之間,或乾脆藏在一般店家的後方,想進門還得熟悉暗號與機關;許多人以為Speakeasy酒吧只是種噱頭,但其實卻與當代雞尾酒復興息息相關。

3年前英年早逝於紐約家中的Sasha Petraske,1999年於紐約下東城人煙罕至的街區開設了「Milk & Honey」這間傳奇酒吧,當年即以隱密的入口、嚴謹的雞尾酒品質及品酒禮儀著稱,與當時紐約多數酒吧嘈雜喧鬧、縱情墮落的買醉文化有著天壤之別。Petraske特別推崇禁酒令之前,20年代的經典雞尾酒,Milk & Honey逐漸成為老派雞尾酒迷的朝聖之地,幾位出自該店的調酒師,自立門戶之後在各處開枝散葉,逐漸形成席捲全球的雞尾酒復興運動。

台北從幾年前的「Alchemy」、「Ounce」到後來的「MUD」、「Kashoku」、「Bar 小谷」、「菱玖洋服」、「墨子 Mozi」、「PUN」,及前陣子全城最熱門的打卡酒吧「Staff Only」,都可歸類到Speakeasy酒吧範疇,他們除了各有「隱密之處」外,對雞尾酒的品質及把關絲毫不馬虎,備有多款簽名型調酒可供酒迷「檢驗」,酒單甚至會隨季節不定期更替,讓本地的「飲」君子們愈來愈有口福。

