全聯20歲持卡滿額抽Gogoro

2018年09月30日 04:12 中國時報 報導王儒哲

Denivit強效去漬牙膏。圖片提供全聯

施華蔻洗髮精。圖片提供全聯

輕乳酪蛋糕。圖片提供全聯

北海道煉乳千層。圖片提供全聯

超級周年慶十大好禮

全聯福利中心今年邁入20周年，推出多項超值優惠與消費者同慶，自即日起將展開史上最長周年慶，至12/6共計70天，除逾500項商品買1送1，500項商品第2件5折，各類別品項也分別推出折扣，只要於周年慶期間持福利卡全店單筆滿400元，即有機會抽訂價7萬9800元的福利熊特仕版Gogoro 2 Plus，周周抽10台，連抽10周，共計有100台等消費者帶回家。

為慶祝全聯20歲生日，除推出超過500項商品憑福利卡買1送1，另外加碼500件商品第2件5折。如獨家商品蕾妮亞超吸收夜用衛生棉、Denivit強效去漬牙膏、施華蔻洗髮精等生活用品，9/28～10/11都有買1送1促銷價。另外每周六、日保健品/保養品/美妝品單筆滿888元，還可享現折100元優惠，等於額外再打8.8折，印花每400元再加倍送。

全聯We Sweet甜點將配合全聯20歲生日，於10/12首度開賣3款福利熊期間限定商品，以45元～129元的價格再度打造高CP值話題甜點。如特別選用北海道十勝小麥粉製成的「輕乳酪蛋糕」，入口瞬間綿密清爽乳酪在口中化開；「北海道煉乳千層」則是使用來自北海道的煉乳，以數小時細膩繁複手工烘烤，將醇濃奶香層層融入蛋糕裡。

雙十節加碼 祭出破盤價

全聯20周年慶期間適逢雙十國慶，因此特別規畫於雙十節當天祭出多款商品破盤價，與國家同慶。全聯今年首度舉辦家家購物節，邀請家家都來全聯購物享優惠，當日還有許多一日限定活動，並同步推出10/10～12/6期間限定超殺預購，絕對是量販通路最大手筆的生日禮，值得消費者期待。

(中國時報)