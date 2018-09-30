港灣城市論壇在高雄

VOLVO汽車與港灣城市高雄市政府攜手合作，成為「2018全球港灣城市論壇」首席贊助商。　圖片提供VOLVO

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中國時報
報導郭隆富

發源於瑞典第2大城市哥登堡的VOLVO汽車，堅持以人為本的品牌核心精神，致力打造舒適、安全的頂尖豪華車款，給予車主最尊榮的移動享受。今年VOLVO汽車與同樣為港灣城市的高雄市政府攜手合作，成為「2018全球港灣城市論壇」禮賓車廠，國際富豪汽車提供品牌豪華旗艦S90與XC90車系接送各國貴賓，並透過活動協助政府推動永續發展。

「2018年全球港灣城市論壇」延續2016年首辦港灣城市議題的熱度，再次邀約世界各大港灣城市菁英在高雄齊聚一堂，進行專業的交流互動及經驗傳承，深化國際港灣城市的關係，凝聚國際間合作共識，共同促進港灣城市產業轉型與都市發展。

高雄市政府邀請國際富豪汽車成為首席贊助商，並提供品牌豪華旗艦S90 T8 Inscription與XC90 T8 Inscription插電式混合動力車款作為禮賓接送車，藉T8綠能動力展現品牌對環境愛護與推動永續發展的決心。

VOLVO透過不斷精進、創新的安全科技，成為引領全球車壇的新標竿，且許下「2020年品牌零事故願景」的承諾，更呼應城市議題中智慧城市與都會交通主題。欲了解更多VOLVO全車系相關資訊與規格配備，歡迎蒞臨全台旗艦展示中心或造訪官網VolvoCars.com.tw。

(中國時報)

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