2018年09月30日 04:12 中國時報 報導郭隆富

和泰汽車與全台TOYOTA指定據點舉辦捐血活動，號召車主、民眾一同響應捐血。 圖片提供和泰汽車

TOYOTA、LEXUS和HINO總代理和泰汽車一直致力於汽車本業相關的公益活動，除交通安全宣導、小學導護志工裝備的捐贈以外，更運用代理銷售的HINO大型車，搭載先進採血設備打造成捐血車，捐贈給全台捐血中心。近日於TOYOTA北台南所舉辦和泰9號捐血車啟用儀式與捐血活動，和泰9號捐血車也將從即日起，正式於雲林嘉義地區巡迴服務。

台灣用血的需求相當迫切，雲嘉南地區的醫療院所每天基本量需要1100袋的血液，能主動出擊的捐血車是超過一半的血量來源，但車輛打造所費不貲，和泰自掏腰包協助血液基金會打造捐血車，和泰9號捐血車每年預計可募集2.3萬袋血袋，供台南地區共149家醫療院所，對民眾醫療貢獻極大。

和泰汽車更積極結合TOYOTA營業據點及各地捐血中心舉辦捐血活動，每年的「全國捐血月」活動邀請員工、車主及民眾參與，今年更邀請「國民校草」李玉璽擔任和泰捐血大使並演出微電影，累計超過460萬人次觀看。今年7月共舉辦逾270場捐血活動，吸引1.5萬名捐血人，募集逾500萬c.c.血量，創活動歷年新高，以實際的捐血行動為台灣醫療用血提供最強力的支援。

(中國時報)