高中國文制霸 掌握3大關鍵

2018年09月30日 04:11 中國時報 報導周長泰

十二年國教課綱將於108學年度正式實施，除了「部定必修」外，另還增加了「校訂必修」，也就是各校依特色開設多元選修課程，這樣的變革，連帶影響了升大學考試的命題方向。瀏覽近5年的大考試題，不難發現，內容占很大部分的是「閱讀測驗」。那麼，對於剛升上高一的新鮮人而言，該如何學好國文呢？國文名師蔡宗倫表示，只要掌握3大關鍵，未來國文考試，必定游刃有餘。

在閱讀時保持問題意識

學測或指考的題目大多聚焦於作者觀點、名詞解釋、文章比較、推論分析。「名詞解釋」是最簡單的題型，因為答案往往就在文章之中，很容易找到近似的選項。但其他的命題焦點，得靠平時的閱讀習慣來訓練：閱讀論說文或抒情文時，可以在過程中思考「作者為什麼要用這個詞？有什麼特別的涵義？」、「作者為什麼要寫這篇文章？給什麼樣的對象看？」。如果是記敘文，要留意故事裡的角色，一舉一動都有他們的理由，可以思考「為什麼他要這樣做？有沒有更好的方式？」、「這個故事想要給讀者什麼啟示？」保持這樣的問題感來閱讀文章，便能很快抓到文章的核心要旨。

透過廣泛閱讀來培養語感

另一個常見的考試題型是「填空與重組」。很多學生會向我抱怨：「老師，我怎麼知道作者要怎樣寫，我又不是他本人！」誠然，我們不可能完全理解作者用字遣詞的涵義，但我們可以藉由廣泛閱讀來訓練「通順與否」的敏感度。換言之，當我們閱讀了各式各樣的題材後，就會比較清楚各文類詞句的連貫性，同時也能累積寫作的材料。語言學習都是從「模仿」開始的，就像寫書法時，第一步便是「臨摹」，書面語學習亦是如此。因此，廣泛閱讀除了有助於閱測解題，亦能同時儲備我們寫作的能量。

熟讀課本的「經典選文」

各版本教科書都有所謂的「經典選文」，像國中的〈愛蓮說〉、〈兒時記趣〉、〈張釋之執法〉等皆是。閱讀這些選文時，須特別留意文言文每個字詞的意思，都會成為大考「形音義」題型的選項。其次要注意「補充教材」與「經典選文」的關係：是書信往來、解釋「正文」、還是某詩文的「序」？先釐清2篇文章的關係後，再進一步比較與分析：觀點是否一致？有無相似的句法結構或修辭技巧？文風上有何差異？諸如此類的問題，都必須藉由2篇文章來探討。因此，即便是考課外的文章，課內的必讀選文亦不容忽視。

蔡宗倫老師說，高中國文和國中國文有很大的不同，在國中時同學背了很多的注釋，寫了無數的默書。但高中國文不需要再死背硬記了，更重要的是透過文章去思辨各式各樣的問題，培養同學解決問題的能力，以及適應未來生活的「核心素養」，這樣的課程內容與命題方向完全合乎十二年國教課綱「素養導向」的精神，未來的3年如能把握這3個學好國文的關鍵，相信同學一定能完全制霸高中國文。

(中國時報)