台中選情空前激烈！林佳龍、盧秀燕 五五波拉鋸

2018年10月01日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

距離2018大選僅餘54天，台中選情緊繃。根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，國民黨候選人盧秀燕以40.2％的支持度，險勝民進黨籍、現任台中市長林佳龍的38.1％；值得關注的是，林佳龍年底要拚連任，但卻有57.8％，超過一半的台中市民支持政黨輪替。

燕支持度 微幅領先龍

在看好度部分，仍有47.4％的台中市民認為擁有行政資源的林佳龍會當選，盧秀燕的看好度只有33.8％。但以支持度而言，盧秀燕以40.2％微幅領先林佳龍38.1％，但2人的支持度在誤差範圍內，代表勝負仍在拉鋸中，不表態者尚有15.9％，在11月24日投票日將成為關鍵力量。

從交叉分析來看，盧秀燕在婦女及青年選票取得優勢，女性選民有42.2％支持盧，贏過林佳龍的31％；年齡在20至29歲間的，盧秀燕也以40.7％贏過林佳龍的27.4％，相較2014年太陽花學運之後，民進黨獲得青年選票大量挹注，如今林佳龍的青年盤大鬆動，甚至落後盧秀燕逾10個百分點。

婦女青年票 傾向支持燕

不過林佳龍在30至39歲卻以49.3％大贏盧秀燕的35.1％，年長者部分表態支持林佳龍者也居多。地方人士分析，林佳龍任內推動的公共托育政策頗有成效，打動30至39歲、處於養兒育女階段的族群；至於年長者部分，不表態率偏高，可能是長者認為他還是市長，除非深綠鐵桿，否則不想輕易表態自己立場。

值得一提的是，在政黨支持度方面，盧秀燕在泛藍陣營取得83.2％支持度，代表藍軍歸隊；反觀林佳龍在泛綠只有68.9％支持度，竟有12.9％轉向盧秀燕，可見泛綠陣營對林佳龍的支持尚未整合成功。

盧秀燕是原台中市區選出的立委，耕耘已久，在原台中市區以45.7％大贏林佳龍的31.9％，但在原台中縣區，盧秀燕以36.1％落後林佳龍的42.8％，原縣區民眾最後如何決定也是影響選情的關鍵。

公托見成效 為龍大加分

本次訪問日期為9月25至26日，有效樣本1087人，抽樣誤差在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點，執行單位為艾普羅民意調查股份有限公司，母體及抽樣方法是以台中市住宅電話為抽樣母體，末二碼進行隨機抽樣，依據台中市20歲以上之性別、年齡及行政區等變項進行加權。

(中國時報)