收到文情並茂的美麗來信！川普耍肉麻 「和金正恩戀愛了」

2018年10月01日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

老少配斷背山、相愛相殺？美國總統川普昨天語出驚人，向鐵桿支持者分享他與北韓領導人金正恩的關係時，竟然耍肉麻說，「我喜歡他、他喜歡我，我覺得很OK，我可以被允許說這個嗎？」。他還強調，金正恩寫給他文情並茂的美麗來信，「我們戀愛了」！

川普昨天在西維吉尼亞州為期中選舉造勢，先提及日前出席聯合國大會的成功之旅，之後話鋒一轉，談起他和金正恩打交道至今的峰迴路轉，「一開始非常嚴峻，但我們建立很棒的關係，」川普告訴支持群眾，「你們知道有意思的是什麼嗎，我對他態度很強硬，他也一樣。我們來來回回互嗆好多次，然後我們就墜入愛河了！」此話一出，台下頓時鬨堂大笑。

北韓狠打臉 不因制裁低頭

川普擠眉弄眼繼續說，「真的，他寫了好幾封美麗的信件給我，很棒的信，我們就戀愛了。」他不忘搞笑諷刺媒體，稱他們鐵定拿這「戀曲」做文章，「他們會講，川普居然說他和金正恩談戀愛，太恐怖了，沒有個總統相。我跟各位說，要有個總統的樣子很容易好嗎。」台下支持者報以掌聲。

這是川普最近第二次公開對金正恩示好，他在聯大強調，金正恩一直抱持非常開放的態度，很了不起，也再三感謝金正恩的勇氣和過去所做的努力。

不過就在川普對金正恩公開「示愛」的幾小時前，北韓外長李勇浩才在聯大潑美國一盆冷水。他警告，美國對北韓的制裁只會加深彼此的不信任，如果美國以為靠制裁就能讓北韓低頭，根本是作白日夢，奉勸華府放下高壓手段。

面對各國領袖 翻臉如翻書

川普另類告白，在社群媒體掀起熱議，網路鄉民有的質疑，川普「可能完全不懂愛是什麼」，還有人以流行歌名入梗，「這和愛有什麼關係？」另有推文憂慮，川普自我膨脹過頭，「根本不知道自己被比他聰明的人耍著玩。」還有網民修改電影《手札情緣》（Note Book)海報，讓川普捧著金正恩的臉深情凝視，搞笑指數百分百；另有推特用戶上傳堆疊大石頭的圖，旁白寫道，「不要這麼蠢，行嗎？」

但對敢愛敢恨的川普來說，和其他領袖關係愛恨交織已成為家常便飯。一下如膠似漆，兄弟情（bromance）黏踢踢，一會翻臉如翻書猶如仇敵。最明顯的例子就是和大陸國家主席習近平。去年川普才說他和習「很來電、很麻吉」，但最近雙方為貿易戰翻臉，川普改口說「可能不再是朋友。」

川普和法國總統馬克洪首度正式會談時，兩人親熱地又是拉手、又是擁抱並互相吻臉頰，川普還笑稱「我超喜歡他。」曾幾何時，上星期兩人也為貿易吵翻，川普還飆罵馬克洪，並稱「我們的關係跟以前不一樣了。」

(中國時報)