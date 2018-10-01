馬、洪、周、朱同台 獨缺吳！聆聽市民的心聲 侯友宜總部成立

2018年10月01日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」昨日上午舉行成立大會，包括馬英九、洪秀柱、朱立倫等三位前主席都到場，獨缺現任主席吳敦義「三缺一」，大家依序在陶板上按下「友誼手印」，象徵牽起友誼的手，同樣也是「市政延續、傳承」。

活動一開始，侯友宜由朱立倫及國民黨市議員參選人陪同大進場，兩旁支持者相當熱情爭相與侯握手。

友誼手印 象徵市政延續

隨後馬英九、洪秀柱、周錫瑋、朱立倫、侯友宜依序在鶯歌製作的陶板上按下「友誼手印」，象徵為侯牽起友誼的手，共同為市民創造好日子。朱、侯更把手印蓋在同一塊陶板，意味「市政延續、傳承」。

朱立倫細數歷年政績，市府過去8年投入6000億元公共建設，三環三線完成57％、公托公幼照顧2.1萬名幼童比其他5都總和還多，興建16座國民運動中心，公共托老、銀髮俱樂部、老人共餐等政策領先各縣市。

他期許侯友宜一棒接一棒，全部完成，並做得更多，「過去的成就，都是侯與我們一起打拚，讓重情重義的侯友宜接棒！」

捷運沿線 選後啟動都更

侯友宜致詞前一鞠躬感謝各界支持，他表示，對的事情一定勇敢走下去，回想當初參選時家人反對，希望不該介入政治是非圈，他從警校畢業後，內心存有一輩子捍衛國家、正義、榮譽的價值感。

侯友宜強調，當選後要啟動捷運沿線都更，讓新北市以大漢溪為界的溪南、溪北建構兩個大核心，「就像一條大魚，魚頭是台北市、魚尾是桃園市，魚身最有肉的就是我們新北市。」

侯友宜表示，市民總部是開心的總部，市民就是老闆，400萬市民就是主任委員，市民來告訴選辦要做什麼？該做什麼？聆聽市民的心聲，創造不一樣的新北市，無論別人如何抹黑，絕對不甘示弱，替市民創造好日子。

媒體詢問侯競選總部成立，獨缺國民黨主席吳敦義站台。侯友宜說，自己每一個人都有邀請，「市民跟我站在一起，這才是最重要的。」

(中國時報)