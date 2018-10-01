英賴蘇合體 雲嘉3縣市固票

蔡英文總統（前排左三）為雲林縣長李進勇（前排左二）等五合一參選人站台。（許素惠攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨大咖固票雲嘉！蔡英文總統、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全3巨頭，昨天分別在嘉義縣市及雲林縣替黨籍縣市長參選人翁章梁、涂醒哲、李進勇站台，英賴還在嘉義市合體拉抬聲勢，2人對雲嘉選情很樂觀，蔡英文還形容與4年前感覺類似，相信涂醒哲當選希望很大。

賴清德昨天先主持翁章梁競選總部神明安座儀式，蘇嘉全雖未致詞，但送上大蒜預祝翁章梁「凍蒜」。身兼翁章梁競選主任委員的立委陳明文說，翁章梁支持度與競爭對手有很大差距，距投票日僅剩50多天，呼籲同志彼此放下，不要相互攻擊、批評，炮口要一致對外，不只讓翁章梁當選，年底五合一黨提名的參選人都要全壘打。

賴清德在現場直接稱翁章梁是新好縣長，除肯定對方是好人才外，更舉台中市長林佳龍蹲點10年是「10年磨一劍」，翁章梁在嘉縣深耕15年，更難得可貴。嘉義縣長張花冠也坐輪椅、持助步器出席，事後受訪稱現場已有當選氣氛，相信翁會延續民進黨在嘉義縣一棒接一棒傳統。

針對嘉市選情，蔡英文說，涂醒哲不諳行銷自己，總是「惦惦做」，就連講話也曾讓她聽了很痛苦，現在證明涂醒哲不只口條變好，更會做事，就是因為他不計毀譽、全力以赴。蔡還強調，嘉義市長選舉絕對不能輸給金錢和派系，甚至個人恩怨，呼籲支持者一定要幫涂醒哲拉票。

蔡英文轉往雲林替李進勇站台時，以先前來雲林已宣布水井規費免收，卻還有人謠傳要收為例，呼籲大家不要相信假新聞，也要拒絕賄選，拒絕黑金重回雲林，讓李進勇高票連任。

蔡英文更細數李進勇任內農業產值連3年全台第一、綠能推動全台第一等政績，稱許李是最打拚、最正直的縣長，鄉親一定要讓李再次高票連任，繼續守護農民、守護雲林。

(中國時報)

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