韓嗆綠別再騙 陳轟國民黨虧欠高雄人

2018年10月01日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜掀起「韓式旋風」，但前立委孫大千昨疾呼藍營大老放過韓、別扯後腿。韓自嘲「歪嘴雞不敢挑米吃」，歡迎任何人輔選，籲選民給他4年，做不好可踢屁股。對手陳其邁則嗆國民黨虧欠高雄人，並痛批韓提的「在家學母語」是封建思想。

孫大千昨臉書PO文指出，韓國瑜當初單槍匹馬到高雄拓土開疆時，沒資源及人脈，大老、天王在哪裡？如今韓靠著打動人心訴求和獨特個人魅力，與陳其邁打成五五波，大老們才來搶功勞，根本是扯後腿。

對此，韓國瑜說，自己選得辛苦，民進黨長期在高雄執政資源多，「權力比山還高、金錢比海還深」，他自嘲歪嘴雞不敢挑米吃，任何人輔選都心存感激，中央黨部大老級、元老級來都歡迎，最重要的是請市民要擦亮眼睛，大力支持他。

不過，媒體提問先前「大老級」人物似乎都請不動？韓國瑜未正面回應，只說自己清楚很多「穿西裝的」都不喜歡他，現在民調一直成長是因大多打赤腳的、中低階層民眾希望改變。對於陳其邁猛打「花媽牌」，他則酸不妨也找前前市長謝長廷輔選。

韓國瑜也再轟民進黨在高雄執政33年，到底做了什麼？負債累累、公共建設差、北漂50萬人，明年立委再少1席，「難道還要繼續騙嗎？」他笑稱，自己愛面子，選上市長絕對會好好做，不然選民可以從屁股一腳踢出去。

選情拉警報綠營緊張，陳其邁周六、日連續舉辦2000至5000人不等的大動員造勢活動。針對韓國瑜指「民進黨執政33年，高雄人不欠了」陳其邁回嗆，國民黨才虧欠高雄人，數10年來忽視高雄交通建設，直到民進黨執政，捷運才動工興建營運。

陳其邁也窮追猛打韓國瑜「在家學母語」政策，他痛批，這是停留封建時期想法，他回憶小學時，在校說台語就要掛「狗牌」或罰錢，如今還有市長參選人說「要學母語回家學」，哪有這種道理？

(中國時報)