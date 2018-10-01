柯P認同卡簽署人合照 赫見民進黨參選人

柯文哲（左）與參選人李茂榮（右）合影，招牌抓頭動作受到歡迎。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲推出「柯P認同卡」，羅列16項政治理念，作為站台依據，昨集結來自全台43位簽署人合影，赫見民進黨竹北市和新豐鄉代表參選人蔡蕥鍹、葉高潔，他們表示對選情有加分的事都會努力，強調選擇「政治正確」的道路。

柯P認同卡8月底推出，柯文哲競選辦公室昨舉辦合影見面會，來自雙北、台中、高雄、澎湖等43位參選人齊聚一堂。

見面會上來自新竹的蔡蕥鍹和葉高潔，2人身穿印有民進黨徽的競選背心，一旁就擺著柯P認同卡，格外引人注目。

葉高潔表示，他不擔心簽署後會被黨追殺，因為認同卡的內容是從政代議士需具備，且也是十分基本的要求，或許其他人有顧忌，即便柯P的某些主張跟民進黨未盡相同，但他覺得堅持理念是必要的。葉高潔進一步說，雖然由民進黨提名，但對於選情有加分的事都會努力。蔡蕥鍹坦言未事先向黨報備，她還數度強調，「參選是個人決定，他們選擇『政治正確』的道路。」

由於簽署人大多是無黨籍，此舉也被認為柯P是為組黨試水溫，柯否認說，這是從頭到尾都沒有的事，認同卡就是一個政治價值的推廣，也不要說是幫人家背書，是感謝人家願意幫忙推廣。

因為傳出有簽署的市議員參選人疑有偽造文書前科，外界質疑認同卡篩選標準，柯文哲表示，參選人會先由北市副市長鄧家基、陳景峻，及民政局長藍世聰和競辦主任黃建興組成的篩選委員會審查。但副市長、局長還要協助選務工作，恐有違行政中立，柯解釋，副市長是政務官，也是要幫忙，且都是利用下班時間。

柯文哲昨參與網路直播談到青年就業薪資問題，行政院長賴清德的「平均工資5萬元」說，讓年輕人反彈，他下午出席活動表示，台灣經濟模式不改，很難改變低薪，平均薪資怎麼可能5萬，所以才會被票選「幹話王」。

(中國時報)

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