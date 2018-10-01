中選會擬提告 藍促提偽造證據

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中國時報
／綜合報導

中選會查對國民黨台中市長參選人、藍委盧秀燕領銜提案的「反空汙公投」連署，認定有7萬多份偽造，其中已死亡者有1萬1849人，約全部連署人數的2.38％，可能構成犯罪行為，將於明天委員會討論是否依《刑事訴訟法》提告，藍委則痛批中選會已淪為民進黨「助選會」。

中選會主委陳英鈐今將赴立院業務報告，國民黨團已發出甲動，將採輪番發言杯葛議事，立院會今恐不平靜。

根據中選會統計，反空汙公投提案原連署人數共49萬7000人，符合規定人數31萬4345人，不符合規定人數18萬2848人，其中「有偽造情事」多達7萬7194人、「死人連署」則有1萬1849人。

中選會昨表示，「死亡者連署」有相當高的可能性構成犯罪行為；依據《刑事訴訟法》第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，中選會將於明天委員會會議討論，是否循慣例提出刑事告發，並審議是否能成案通過。

對此，盧秀燕指出，反空汙公投提案一再被打壓，但仍通過第二階段，顯示民心對空汙議題的關切，後續也不能鬆懈，呼籲中選會在最後階段別再干擾，並應一一去函被認定不合格者，讓他們有申覆機會，否則對被列為不合格者很不公平，「說不定我盧秀燕的連署也被踢出去。」

國民黨發言人洪孟楷也反擊，國民黨每一份連署書都有影本，願意就中選會所提個案再作確認，呼籲中選會也應公布不合格「個案」，並提出字跡鑑定報告，證明其認定抄寫及偽造有據。

(中國時報)

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