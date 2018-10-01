新聞透視－中央拖垮地方 逼出堵爛票

2018年10月01日 04:11 中國時報 崔慈悌

年底縣市長選舉，儘管台中市長林佳龍施政四平八穩，但根據旺旺中時最新民調，在2014年地方選舉、2016年總統大選沒去投票的民眾中，今年表示會投票的，以支持盧秀燕較多，顯示中央執政不佳，逼出藍軍支持者。

馬政府執政後期，儘管藍營在立院席次占絕大多數，但民進黨以少數黨之姿，挾著民氣主導議題，馬政府動輒得咎，被民進黨踢到爆，軍公教年終慰問金無法源依據，因此立法院2013年決議，基於照顧弱勢為原則，月退金俸2萬元以下者才可以領，至2014年選舉逼近時，政府雖上調5000元，但仍招惹藍軍鐵票不滿。2014年3月發生太陽花運動，國民黨聲望跌至谷底，更令藍軍失望，很多人不想投票。

綠營囂張傲慢 大失民心

這股罷投的「堵爛」情緒，延續到2016年立委和總統大選，藍軍基本盤潰散，輸到脫褲。

不過現在卻是風水輪流轉，林佳龍在台中市的施政並無重大過失，國民黨也沒有能耐引導議題，但急著端出成績的蔡政府卻屢屢做出蠢事，自己挖坑來跳，就連前副總統呂秀蓮都向民進黨示警，「如果再囂張傲慢下去，只會自毀前程」。

從一上任採取激進手段的軍公教年改，到近來一連串黨產會霸道搜索、張天欽東廠事件、 國安法打假新聞，大喇喇的展現政治力介入行政機關的「綠色恐怖」，沸騰的民怨擬藉九合一大選，給民進黨一個教訓，讓林佳龍民調從穩定領先陷入五五波危機。

根據旺旺中時最新民調，2014年台中市長選舉有去投票的台中選民，今年底縣市長選舉，支持林佳龍的有40.8％，盧秀燕40.1％，兩人在伯仲之間。但2014年沒有去投票，今年底表態支持盧秀燕的有43％，是林佳龍18.4％的兩倍多。

2016年總統大選，有去投票的台中市民，今年底支持林佳龍的有41.6％，比盧秀燕的38.5％略多，但2016年未投票、今年年底表達支持林佳龍的只有16.4％，支持盧秀燕的卻高達49.5％，是林佳龍的3倍，蔡政府的施政已「逼出」藍軍堵爛票。

兩岸政策無感 要給教訓

此外，為反制大陸推出的居住證，行政院擬限縮領證台商公民權，引發台商憤怒，儘管國民黨已無資源動員台商返台投票，但據了解，群情激憤的台商、台生，擬返台投票人數暴增，並動員親友要票投國民黨。藍營基本盤回流，讓攻勢不凌厲的盧秀燕民調也出現曙光。

(中國時報)