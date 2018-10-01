龍燕欲拉開差距 縣區得票是關鍵

2018年10月01日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

2018年選舉，決戰中台灣，民調顯示，林佳龍在原中縣領先，盧秀燕在原中市勝出。為固樁原縣區，盧積極整合紅黑派系，競選總部也前進大里區，就近搶攻票源；林砸下建設經費，並由出身海線的立法院副院長蔡其昌擔任競選總部主委；龍燕大戰欲拉開差距，原縣區被視為關鍵。

林在原中市支持度31.9%、盧45.7%；但原中縣支持度，林以42.8%領先、盧為36.1%，台中市一向藍大於綠，近年藍綠差距縮到51%比49%，中間選民人數激增。

地方人士表示，合併前藍綠結構大致6比4，但這屆市長選舉結果，藍綠版塊明顯挪移，尤其原中縣選舉人口大於原中市，綠營得票由合併前的39％到合併後增為57％，除綠軍基本盤，獲中間選民及首投族青睞，也是原因。

台中合併升格8年，藍綠剛好一勝一負，算打成平手，年底選戰，兩軍都重兵部署原中縣，除激化藍綠支持者歸隊，誰能獲中間選民青睞，才能再下一城。

針對民調，林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢表示，民調有其機構效應，各家民調都會參考；內部民調林佳龍持續領先，現階段仍以市政為重，會持續透過政績來贏得市民的支持。

盧秀燕團隊發言人吳皇昇說，民調雖小贏，但因在誤差範圍內，領先幅度不大，相當緊繃，必須嚴防奧步，盧秀燕勤走基層，提出的政見確實回應市民需求。

(中國時報)