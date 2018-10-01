政見太偏小確幸 勝負要有大願景

2018年10月01日 04:11 中國時報 周毓翔

民進黨執政滿意度直直落，衝擊地方選情。依據旺旺中時媒體集團在今年2月發布的台中市長民調，林佳龍猶領先盧秀燕約6個百分點，8個月後，盧秀燕拚命趕上，兩人差距縮小，藍綠決戰中台灣，勝負差距可能在個位數。

近來各家民調顯示「龍燕之爭」呈現五五波對決，TVBS於9月17日發布顯示林佳龍支持度為35％、盧秀燕38％；聯合報9月13日的民調指出，林、盧各為33％、34％；自由時報8月25日民調則是林佳龍38.5％，勝過盧秀燕32.4％；旺旺中時近日民調則顯示林、盧各是38.1％、40.2％。各家民調都呈現兩人差距都在誤差範圍內，形成強烈拉鋸，未來不到2個月時間，廝殺還會更激烈。

最讓林佳龍頭痛的，應該是年輕選票的大幅流失，無論是本報民調或是TVBS所做民調，都顯示20至29歲青年選票是盧秀燕領先，2014年把林推上台的太陽花力量去了哪裡？

民進黨執政後諸多事件引發社會不滿，蔡政府對同婚態度的搖擺、處理勞基法爭議等，不獲年輕人諒解；年改議題令軍公教痛心，張天欽「東廠案」更打擊民進黨公信力。在台中市，地價稅飆漲、林佳龍取消補助老人健保等，也重創他在中老年支持度。

熟悉台中選情的地方人士也指出，不能小看台北市長柯文哲的外溢效應，當民進黨為了姚文智、吳音寧卯起來打柯文哲時，反而讓全台各地的年輕柯粉討厭民進黨，盧秀燕只要維持良好形象，便可接收這批「龍黑」。

然而，即使如此，盧秀燕的民調亦未大幅突破。若以高雄市竄紅的參選人韓國瑜做對比，盧秀燕的政見太偏向「小確幸」，未能提出勾勒中市的「大願景」。

韓國瑜在高雄喊要蓋這個要設哪個，每天喊著要拚經濟，讓高雄賺錢，打活港都熱血；但盧秀燕至今對林佳龍都只有批評，自己的政見主軸則放在恢復補助老人健保、身分證免費看花博等小確幸，對於空汙也只有反對而無具體措施，難怪觀望者還很多。

再提盧秀燕相對較弱的原台中縣區，居民長期不滿升格後沒看到建設，反而是人口移居至原台中市區，盧秀燕應該針對縣市整合，提出建設藍圖，弭平城鄉差距，明確地告訴選民，她究竟想打造什麼樣的大台中？讓選民好做抉擇。

(中國時報)