霧霾籠罩 龍團隊想靠花博接地氣

2018年10月01日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

距離投票只剩54天，任何變數都可能影響台中市長選戰結果。台中花博將在11月3日登場，若能博得好評，將為市長林佳龍加分，若有差池，反將給予對手抨擊機會；而東北季風如果讓中部霧霾加劇，更可能影響選情。

前台北市長郝龍斌在2010年尋求第2任時，適逢舉辦台北花博，籌畫期間即遭各界質疑花費太高，綠議員更指控區內種植的空心菜每株要價20元、番薯葉每株14.76元，比起賣場每把10元貴了一大截，質疑北市府縱容廠商亂報價。

台灣智庫之後公布民調，有7成左右的民眾認為花博有弊端、預算浮編情況，8成5民眾要求檢調單位應介入調查，被視為郝龍斌連任過程中最大的風暴，副市長李永萍、市府顧問莊文思等人，隨後請辭，遭外界解讀是為郝龍斌的選情止血。

不過台北花博從11月6日開幕後，吸引大批民眾參觀，選舉投票日當天，參觀人數更突破100萬人，滿意度高達9成，郝龍斌的選情止跌回升，最終大勝對手蘇貞昌17萬票，台北花博功不可沒。

可以預期，為了拉抬林佳龍的選情，蔡政府一定會傾全力支援台中花博，杜絕「空心菜」事件再現，以免遭對手窮追猛打。

此外，11月東北季風興起，去年台中霧霾嚴重，即遭藍營痛批「一個台灣，兩個天空」，儘管中央出手救援，推拖是「大陸霧霾南下所致」，卻遭打臉台中霧霾絕大多數來自境內汙染。11月24日投票前，若台中再陷嚴重霧霾，對林佳龍而言將有不利影響。

(中國時報)