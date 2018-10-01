國民黨策動彰投苗圍城 民進黨開行動中常會

2018年10月01日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

儘管各家民調顯示台中市長選情五五波，不過民進黨中央評估認為，林佳龍選情仍算穩定，將採取穩紮穩打策略，讓林佳龍的能力和政績被看見，再配合黨中央和蔡英文總統的巡迴造勢，催出支持者。

在國民黨方面，10月中旬將在台中市舉行萬人造勢大會，邀請六都參選人吹響2018反攻號角，並號召彰投苗民眾一同到場，以壯聲勢。國民黨組發會主委李哲華說，要以中彰投苗生活圈，鄰近縣市圍攻台中，為國民黨台中市長參選人盧秀燕拉抬選情。

民進黨選對會召集人陳明文表示，根據民進黨內部參考民調，林佳龍的選情算穩定，蔡英文巡迴各地的「百工百業挺改革」輔選活動，全台已將近跑完一圈，台中市先前已完成造勢，輔選活動按既定步調走。

根據黨中央的規畫，黨主席蔡英文接下來將陸續赴各執政縣市舉辦「行動中常會」，台中市會視最新情況，規畫1至3場造勢活動。11月也會推出「選前之夜」，在投票日之前，凝聚支持者，將林佳龍的聲勢拉抬至最高點。

蔡英文昨天上午也特地赴台中新社拜訪行政院中部辦公室執行長方昇茂，並與當地農民及業者座談。方昇茂在本屆縣市選戰期間曾協助輔選林佳龍，並曾擔任蔡英文總統競選時的台中競選總部總幹事，對地方的狀況瞭如指掌。

出席的農友和業者們在會中反應，近來大陸香菇走私猖獗、新社花海節縮小規模衝擊地方觀光，要求協助解決，蔡英文當場指示方昇茂研議，離去前還告訴大家「方昇茂有提醒我，要大家支持市長林佳龍」，順勢為林佳龍拉抬聲勢。

此外，農委會已全力投入支援台中花博，務必讓台中市政府辦的風風光光，環保署也設置多個觀測點，監控東北季風開始後的空汙情況，協助台中市政府來處理霧霾問題，以拉開林佳龍和盧秀燕的纏鬥局面。

在國民黨方面，李哲華說這是在打一場「不對稱的戰爭」，藍營最弱的部分在組織動員能力不如以往，自從民進黨把水利會改官派後，會員多有顧忌，因此這次改以中彰投苗生活圈的方式，動員周邊縣市一起為台中造勢，許多彰投苗居民都在台中工作、設籍，對選情勢必有幫助。

(中國時報)