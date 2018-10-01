新聞透視－川普真情告白 安內攘外算盤

2018年10月01日 04:11 中國時報 施施

川普和國際領導人愛恨情仇

美國總統川普與北韓領袖金正恩上演高潮迭起的不斷互嗆與大和解戲碼後，高調公開宣稱兩人陷入愛河。這番「真情告白」引起了現場哄堂大笑和全世界媒體的關注。不過，川普的公然示愛卻充滿了內外的政治算計，是相當成功的一次媒體操作。

對內鞏固票源

美國期中選舉即將在11月6日舉行，共和黨與民主黨無不卯足全力催票。川普近來一方面與中國大陸大打貿易戰，即使影響國內經濟與產業，仍堅不退讓，一方面積極與宿敵北韓和解，強調美國根本沒有讓步，就輕鬆化解了朝鮮半島核武危機。川普聳動誇張的言詞，就是為了讓民眾留下深刻印象，提醒大家不要忘記他在外交上的傑出表現，這也顯示川普已經完全進入了「競選模式」！

除了言語上討好、拉攏北韓領導人、吹噓他強硬手法在朝鮮半島的外交成就，主要有對內鞏固票源的考量。但他「高調示愛」的作法，也讓人懷疑，受眾不止是北韓而是大陸。

離間中朝關係

「川普和金正恩談戀愛」有離間平壤與北京關係的一面，這從他和北韓陷於僵局時屢次怪罪北京可以看出，爭取平壤在中美兩大強國間採取重視華盛頓的立場，疏離中朝關係也是他的優先考量。

27日的聯合國大會上，大陸和俄羅斯同聲力促放寬對北韓制裁，還批評美國無視兩韓關係融冰，敦促各國降低對平壤的制裁。而在上個月11日至13日在俄羅斯海參崴舉行的「東方經濟論壇」中，俄陸日領袖也達成了合作發展經濟的共識，加上文金3會在北韓發表平壤宣言，整個東北亞的形勢發展偏向於和解。川普在此時強調他和金正恩的「奇妙化學感覺」，也有提醒金正恩，美國仍舊掌握解除國際制裁主動權的意味。

愛意維持不久

一般相信，川普對金正恩的愛意可能維持不久。等到期中選舉結束，局勢可能就會改變。北韓外相李勇浩在聯合國大會不客氣地打臉川普，表示美國要求北韓無條件棄核，根本是做白日夢，雙方在北韓去核化的實際步驟上才剛要踏入深水區，第二次川金會究竟能否真正的迎來春天？到時候才會見真章。

(中國時報)