習強調 飯碗要端在自己手裡

2018年10月01日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

正逢美國以「戰略競爭對手」全方位遏阻大陸之際，中共總書記習近平近日赴東北3省考察，向外界釋出重大訊息。中共官媒也以專欄梳理解析習的「東北節奏」，透露大陸應對美國全面壓制的解方，並點出未來戰略方向。包括「飯碗要端在自己手裡」、邁向製造業強國、堅持環保、全面振興東北，以及重申國企與民企並重兩個毫不動搖。

一年一度聯合國大會現正召開，習近平和大陸國務院總理李克強今年都未參加，尤其各成員國元首或高級代表發表演說的「總辯論」期間，習近平則在9月25日起一連4天在東北3省、6個地級市考察，新華社《學習進行時》專欄原創品牌欄目「講習所」透露出大陸未來發展戰略方向。

首先是「飯碗要端在自己手裡」。「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己的手上」，「十幾億人口要吃飯，這是我國最大的國情」，習近平一再強調飯碗問題，就是要堅持立足自身。而東北正是大陸最重要的農業基地。再者，為抗衡美國發起的貿易戰與打擊大陸邁向「製造強國」決心，習也宣誓裝備製造業是國之重器，從製造業大國邁向製造業強國，東北製造業要強起來。

第三，「冰天雪地也是金山銀山」。東北過去幾十年發展，同時付出了資源環境方面巨大代價。東北全面振興，仍堅持「綠色」發展、恢復生態環境。另外，習近平27日到遼陽時，視察了中石油遼陽石化公司以及遼寧忠旺集團。一家是國有企業，一家是民營企業。傳遞出中共在堅持基本經濟制度上明確且一貫。即公有制經濟、非公有制經濟應相輔相成、而非互斥。

最後，東北是老工業基地，興於自然資源。但經過幾十年生產建設，資源枯竭也帶來了增長乏力、失業等一系列發展難題。因此，「解決好民生問題，補齊短板」就顯得很重要。

同時，習近平還對推進「東北振興」提出6點要求，包括以優化營商環境為基礎、培育壯大新動能為重點、科學統籌精準施策、支援生態建設和糧食生產、深度融入共建一帶一路，以及著重補齊民生領域短板。涵蓋創新、協調、綠色、開放、共用等，以達全方位振興東北。

(中國時報)