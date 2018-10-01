陸高層喊話挺民企 發定心丸

2018年10月01日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰考驗兩國經濟體質，針對大陸國家主席習近平與總理李克強接連發聲「支持民營企業發展」，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」昨刊文稱，由於近來「民企退場論」甚囂塵上，加上在產業結構改革過程中，民企受到的影響比國企更大，致使民間企業家人心惶惶。最高領導人的喊話是為了給民企發「定心丸」，人心思變，人心亦求穩，心穩就無懼外部波動，民營經濟穩了，大陸經濟也就穩了。

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」昨刊登「最近，中央最高層密集向民企喊話」文章指出，習近平與李克強近日接連發聲，稱將毫不動搖地支持民營經濟發展，給民企更良好穩定的市場預期。

為何近來大陸高層頻頻喊話支持民營企業？文章稱，在當前內外形勢錯綜複雜，經濟發展承受巨大壓力，不少民企陷入經營困境，正處於轉型攻堅之時，「民營經濟退場論」卻甚囂塵上，這無疑讓民營企業家心神不定。

文章指出，數十年前，在探索社會主義經濟時，大陸一度大規模改造、消滅民營經濟，即便如今，每想起其帶來的陰影仍不免讓人心有餘悸。然而這樣的時代早已翻篇，曾經的悲劇不應再上演。

文章稱，在此敏感時刻，大陸最高層領導快速回應民間呼聲，一錘定音。這是再次確認，大陸改革開放的方向不會變，支持民營經濟發展的態度不會變。

文章強調，人心思變，人心亦求穩。人心穩了，該花的錢敢花，內需就穩定，就無懼外部的異常波動；預期定了，該投的錢敢投，投資就有動力，創新轉型自然就會加速。可以說，民營經濟穩了，大陸經濟也就穩了。

就在大陸高層官員忙著給民營企業餵食「定心丸」的同時，美國總統川普9月29日晚上在西維吉尼亞州的一次集會上警告北京：「要麼中國開放市場、實行公平貿易，要麼我們不跟他們做生意。就這麼簡單！」

此外，針對台灣在陸美貿易戰正酣之際增購美國大豆，陸鷹派媒體《環球時報》痛批，蔡政府這是明擺著要向美國主動增交「保護費」，此舉源自於「蔡英文搞壞兩岸關係」，失去在陸美之間維持平衡的可能性。「現在民進黨當局只能跪在華盛頓面前了，甚至匍匐著舔白宮的腳。」

(中國時報)