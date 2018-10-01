貿易角力 北京不可能走回頭路

2018年10月01日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

隨著貿易戰大幅升溫，陸美再度拉開新一波角力戰序幕。面對美國施壓排山倒海而來，「改革開放」顯然成為北京應對方針。大陸黨政學者表示，習近平曾經多次講過，不會走封閉僵化的老路，也不會走改旗易幟的邪路；換言之，北京不可能走回頭路來應對美國壓制。

陸美全方位角力開打，不只北京備感壓力，也讓大陸內部輿論聲浪四起，尤其大陸國家主席習近平近日走訪黑龍江考察相關企業時，拋出所謂「自力更生」說，引發外界臆測，在漫天壓力下，北京是否打算「向左走」應對壓力。

大陸黨政學者鄧聿文指出，陸美貿易戰開打，大陸有沒有壓力，當然會有，所以關鍵是北京能不能承受壓力；無論如何，從眼下習近平等人的說法，看不出來，北京有「往左走」的趨勢。

鄧聿文強調，不用過度解讀習近平的「自力更生」說；不要單看一句話，而是要看大陸領導人長期講什麼，面對外在壓力，習近平最常講的是什麼？就是「不走封閉僵化老路、不走改旗易幟的邪路」。面對美國壓力，大陸不太可能走回頭路。

鄧聿文表明，此前他接受外媒訪問時就說過，「事情要看兩面」，看到大陸遭受巨大壓力同時，也要看到大陸對外開放的力度也是近年來最大的；比如說，海南自由貿易港、以及汽車等產業關稅放寬，乃至擴大金融服務業的開放，這類例子比比皆是。

鄧聿文進一步說，從這幾個月統計資料看，貿易戰對大陸外貿不但未構成嚴重打擊，反而陸美貿易順差進一步擴大。正如大陸一些經濟學家所分析的，陸美貿易戰主要影響層面在於「市場情緒」，對實際經濟影響可能未必如外界想像的那麼大。

此外，鄧聿文稱，習近平對於大陸未來有自己想法，不能單純地簡化成要學毛澤東或是鄧小平；不要輕忽習近平的個人意志，在治國治黨上，也有一整套思路和想法，不僅如此，相對胡江，習還有很強大的執行力。

(中國時報)