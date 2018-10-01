強颱潭美直撲 日如臨大敵

潭美颱風肆虐沖繩，位在沖繩市「東南植物樂園」內的琉球金宮觀音菩薩巨像，昨日下午被強風吹倒。（翻攝自《琉球新報》網站）

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中國時報
／東京9月30日電
潭美颱風直撲而來，關西國際機場昨日幾乎空無一人。有了上次大批旅客因淹水受困機場的教訓，當局宣布昨日上午11時起關閉機場兩條跑道，約1182航班停飛。（路透）

潭美強颱狂掃日本列島，在沖繩、九州鹿兒島等地造成1人失蹤，至少84人受傷，逾33萬戶停電。潭美昨日晚間8時自和歌山縣登陸西日本後朝東北前進，東日本、北日本等廣大地區至10月1日上午都將籠罩在狂風暴雨中。9月初的燕子颱風讓日本餘悸猶存，這次日本政府如臨大敵，提早採取防災措施。估計台灣的團體旅客有500人左右行程受影響，均由旅行社協助處理後續。

潭美颱風昨日傍晚自四國外海，以約50公里的時速往東北前進，日本氣象廳預測，至10月1日上午6時的24小時雨量，近畿、東海、關東甲信地方約300毫米、北陸地方約250毫米、四國地方約200毫米，呼籲民眾嚴防狂風暴雨引起的土石流、淹水、河川暴漲、氾濫等災害。

河岸居民 疏散避難

氣象廳預測，西日本至北日本的海岸及河口可能打破1959年伊勢灣颱風時的高潮紀錄，鳥取、島根、岡山、廣島、德島、香川、大分、宮崎縣等的18條河川氾濫的可能性升高，故呼籲沿岸居民要提高警覺，儘早疏散避難。

災情頻傳 多處停電

潭美颱風這兩天掃過沖繩及九州的宮崎、鹿兒島縣，那霸市招牌被強風吹落、路樹被連根拔起、民宅的屋頂磚瓦破損、散落。鹿兒島縣十島村昨日上午的最大瞬間風速達54.6公尺，創觀測史上新高紀錄。屋久島町北部昨日清晨5點半的雨量達每小時約120毫米，創50年來的新高紀錄。

颱風也造成多處停電，至昨日傍晚沖繩縣仍有逾14萬戶停電，鹿兒島縣約15萬5600戶停電，關西電力的轄區有逾3萬戶停電。

關西機場 緊急關閉

有了燕子颱風的教訓，許多民眾不再存僥倖心理而提前至避難所避難。前次大批旅客被困的關西國際機場昨日宣布，11點起至10月1日上午6時關閉兩條跑道，約1182航班停飛。關西、羽田的部分航班已宣布10月1日停飛。

JR西日本昨日上午起往返新大阪和廣島的新幹線列車停駛，京阪神地區的電鐵下午也相繼停駛。東京首都圈的JR山手線等電車昨日晚間8時起全面停駛。燕子颱風使許多外國旅客驚慌失措，這次各地車站都貼出中、英、韓文的停駛告示。NHK的英文台「NHK WORLD」官網也提供最新的颱風消息供旅客查詢。

(中國時報)

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