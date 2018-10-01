駐日代表處 繃緊神經

2018年10月01日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京9月30日電 ／東京9月30日電

我駐日代表處的官網9月28日起便公告潭美颱風的消息，提醒旅日國人注意，昨日也更新了最新消息。代表處僑務組則在僑務組LINE的留言板上公布颱風消息，各地僑胞也在留言板上互相交換情報。

代表處官網更新的內容如下:「今（30）日東京JR在來線（含山手線）自20時（台灣時間7時）起全線停駛。請旅日國人提早返回住處，以策安全。另往東京方向的東海道新幹線亦於17時停駛，併請注意。（東京在來線指新幹線以外的JR路線）」

「如果旅日國人因颱風而無法訂到旅館，可暫時到日本東京佛光山寺，該寺將提供緊急臨時避難服務。東京佛光山寺（地址：東京都板橋區熊野町35-3，電話：03-5966-9037）」官網上也公布了各辦事處的急難救助電話號碼。

「駐日本代表處提醒我旅日國人隨時注意颱風警報，留意可能影響之範圍及時間，並注意航班停飛、大眾運輸停駛等資訊，預作因應。此外並提早嚴防颱風帶來的豪雨、強風、大浪等，注意旅途安全。」

謝長廷29日也在臉書PO文指出，「留學生、僑胞或台灣旅客，請注意颱風動態以及航班取消或公共運輸停駛之資訊，如發生緊急事故，例如受傷、急病、車禍、遺失護照、錢包、簽證因天災將逾期或遭受逮捕等，可就近向駐日辦事處求助，相關資訊可查詢各處網頁，非緊急事故請勿佔用緊急電話，以免耽誤緊急救援。」

(中國時報)