沖繩新知事 反對美軍基地擴大

2018年10月01日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

日本沖繩昨日舉行知事補選，美軍之子、但大力反對美軍新基地的在野黨議員候選人玉城丹尼（Tamaki Denny）順利當選。

反美軍基地的沖繩前知事翁長雄志8月初因胰臟癌病逝，因此原訂11月登場的知事選舉提前至昨日舉行。本屆知事候選人共有4人，皆是無黨籍、首次參選，執政黨自民黨全力支持宜野灣前市長佐喜真淳，他的主要對手則是自由黨前眾議員玉城丹尼。由於潭美颱風29日來襲，沖繩的離島居民已提前完成投票。

前知事翁長雄志生前主張美軍基地駐防費用應由全日本平均分攤，同時也強力反對擴大美國普天間空軍基地，並從都市區遷至人口較稀少的名護市。他病逝後，玉城宣布「繼承翁長的遺志」，競選主軸為堅定反對美軍基地擴大，並希望美軍能更廣泛分配至日本其他地區。

現年58歲的玉城丹尼原名玉城康裕，父親是駐紮在沖繩基地的美軍陸戰隊員，母親則是服務生。他雖然有張混血臉孔，骨子裡卻是道地的沖繩人。他曾主持廣播節目，一口流利的方言讓他廣受年長聽眾喜愛。2002年他參選沖繩市議員，創下史上最高得票數紀錄，2005年參選眾議員失敗，2009年再度挑戰並順利當選。

目前駐日美軍逾70％的基地都集中於沖繩縣。普天間美軍基地約有2.8萬美軍駐紮，位置靠近住宅區，給當地民眾帶來許多干擾及安全問題，一直以來備受詬病。日美兩國政府此前同意將普天間基地搬遷至邊野古海灣地區，但沖繩民眾大多強烈反對，希望將美軍基地徹底遷出沖繩。

(中國時報)