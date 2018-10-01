搶糧搶油沒人管 印尼強震恐數千人罹難

2018年10月01日 04:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

印尼蘇拉威西28日發生芮氏規模7.5強震，首府重災區帕盧市區滿目瘡痍，當地清真寺也嚴重損毀，海嘯引發的積水還未完全褪去。（法新社）

印尼蘇拉威西9月28日連續遭芮氏規模6.1與7.5強震重創，緊接著被3公尺海嘯吞噬，大量建築物毀損。官方統計罹難人數已增至832人，但傷亡人數多半來自重災區帕盧市，待其他地區的通訊恢復後，副總統卡拉預估，死亡人數可能攀升至數千人。至於受地震與海嘯影響人數則多達240萬。

強震至今已逾2天，帕盧市通訊仍未恢復，缺乏乾淨飲水與糧食；不時傳出零星的搶劫；街道上隨處可見死者遺體；傷者被迫在臨時搭建的野戰醫院接受治療。

電力、通訊中斷、道路阻斷、機場受損，救援工作困難重重。靠近震央的漁村浪加拉（Donggala）與馬武柔（Mamuju）猶如孤島，迄今無法聯繫，也難以評估災情與災損。兩地約有30萬人口，印尼當局憂心罹難者人數將會攀升破數千。

當地已出現搶糧搶油亂象。超市與加油站被洗劫一空，餅乾、尿片、煤氣罐瞬間秒殺，執法人員不忍只能袖手旁觀。有人表示，他們為情勢所逼，不得不偷。其中有人大喊：「這裡得不到任何援助，我們得吃飯，除了搶別無選擇。」一名目擊者形容，民眾深感絕望。

強震奪走多條人命，隨之而來的海嘯也造成大量傷亡。當3公尺海嘯撲上岸時，數百人聚集在帕盧海灘參加節慶活動，約400人走避不及，被海嘯捲走喪命。有些地區浪高甚至高達6公尺，岸邊建物與商城瞬間被吞噬。

強震後，印尼當局一度發布海嘯警報，外人不解何以警告在34分鐘後就取消，以致傷亡如此慘重。對此，印尼國家災害管理局發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）說，由於基地台被震垮，因此本應透過簡訊提醒當地人防範海嘯的短信，無法按計畫發送出去。

但路透報導，原因是帕盧並未安裝海嘯感測器，離帕盧最近的海平面感測器有200公里遠，強震後將6公尺高巨浪誤判為6公分，因而過早解除警報。至於6公尺高海嘯是在警報解除前還是解除後才出現？氣象局地震海嘯部主任拉赫馬說，從網友的手機影片研判，應是在警報解除前。

總統維多多昨日到帕盧視察救援工作。維多多是印尼第一位平民總統，上任後誓言改善印尼破舊落後的基礎建設，但資金短缺難有作為，加上近來地震天災不斷，民怨高張，恐影響他明年連任的機率。

(中國時報)