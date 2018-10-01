救回數百乘客 塔台英雄殉職

2018年10月01日 04:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

印尼蘇拉威西島9月28日發生規模7.5強震，民眾驚慌而逃，但一位機場塔台員無懼強震，並堅守崗位到最後，犧牲自己的性命，拯救了數百條人命。他的英勇行為，被封為英雄。

印尼國家航線運作公司（AirNav Indonesia）表示，21歲的機場塔台員安東尼奧斯（Anthonius Gunawan Agung）在帕盧機場工作，發生強震時，同事全都撤離，但他為了確保飛機成功起飛，在塔台待到最後一刻，完全不顧塔台結構已快撐不住，仍堅守指揮塔。

官員表示，安東尼奧斯拒絕離開工作崗位，直到載運數百名乘客的巴澤航空（Batik Air）6231號班機在他導引下成功起飛後，他才跳塔逃生。然而安托尼奧斯的腿、手臂與肋骨全都骨折，傷勢嚴重，送醫後於29日傷重不治。

強震造成塔台下方地面龜裂，導致塔台晃動，安東尼奧斯的同事們紛紛逃生，只有他仍留在正在搖搖欲墜的塔台內，直到6231號班機正副機長獲得充分導引駕機安全升空為止。

班機安全升空後，地震越來越強烈，最後安東尼奧斯為了逃生鋌而走險，從4層樓高的塔台頂端一跳而下，結果腿骨折，身體也嚴重內傷，隔天傷重而逝。

AirNav Indonesia決定將安東尼奧斯的職位調升兩級，以表彰他非凡的貢獻。

(中國時報)