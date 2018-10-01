救回數百乘客 塔台英雄殉職

友善列印
中國時報
／綜合報導

印尼蘇拉威西島9月28日發生規模7.5強震，民眾驚慌而逃，但一位機場塔台員無懼強震，並堅守崗位到最後，犧牲自己的性命，拯救了數百條人命。他的英勇行為，被封為英雄。

印尼國家航線運作公司（AirNav Indonesia）表示，21歲的機場塔台員安東尼奧斯（Anthonius Gunawan Agung）在帕盧機場工作，發生強震時，同事全都撤離，但他為了確保飛機成功起飛，在塔台待到最後一刻，完全不顧塔台結構已快撐不住，仍堅守指揮塔。

官員表示，安東尼奧斯拒絕離開工作崗位，直到載運數百名乘客的巴澤航空（Batik Air）6231號班機在他導引下成功起飛後，他才跳塔逃生。然而安托尼奧斯的腿、手臂與肋骨全都骨折，傷勢嚴重，送醫後於29日傷重不治。

強震造成塔台下方地面龜裂，導致塔台晃動，安東尼奧斯的同事們紛紛逃生，只有他仍留在正在搖搖欲墜的塔台內，直到6231號班機正副機長獲得充分導引駕機安全升空為止。

班機安全升空後，地震越來越強烈，最後安東尼奧斯為了逃生鋌而走險，從4層樓高的塔台頂端一跳而下，結果腿骨折，身體也嚴重內傷，隔天傷重而逝。

AirNav Indonesia決定將安東尼奧斯的職位調升兩級，以表彰他非凡的貢獻。

(中國時報)

搶糧搶油沒人管 印尼強震恐數千…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。