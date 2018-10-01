11月起 地區醫院假日也看診

2018年10月01日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

11月起，民眾周六日及例假日若有看診需要，可到地區醫院，不用再因附近診所沒開，只能跑大醫院急診。台灣社區醫院協會表示，在健保署提高地區醫院假日門診診察費的鼓勵之下，地區醫院將投入周六日及例假日開診，目前全國有361家，扣掉公立地區醫院假日必須休診之外，希望280多家私立地區醫院假日都能100％開診，讓民眾不用再為假日看病問題傷腦筋。

周六日國定假 補助增加

健保去年大力推動分級醫療，希望民眾多利用基層醫療資源，卻因勞基法修法加班費大幅拉高等衝擊，導致基層診所假日開診率偏低。根據健保署統計，基層診所周六開診率還有80％，但周日就掉到20％，國定假日更低；不少民眾抱怨假日看病，因附近診所沒開，只能往大醫院急診跑，大嘆：「難道生病不能選在假日？」

台灣社區醫院協會名譽理事長謝文輝表示，在大醫院夾擊下，民眾對地區醫院較沒有信心，事實上，地區醫院有住院病患，醫院24小時都有醫護人員，且大多有內、外、婦、兒等科別，可以做檢驗檢查，開藥也跟大醫院相同，一次可以領7天藥，「長期以來，地區醫院一直守護社區居民健康，希望藉由這次假日開診，讓民眾走進地區醫院，重新認識地區醫院。」

280多家 投入守護健康

健保署長李伯璋表示，為改善假日基層醫療看診情形，健保署決定拉高地區醫院假日看診診察費，其中周六每一門診察費增加100點，周日及國定假日加150點，預計1年支出2.38億點（1點約0.9元），以鼓勵地區醫院多在假日開診，讓民眾周六日及例假日若有看診需要，能充分利用地區醫院基層醫療資源。

台灣社區醫院協會理事長謝武吉表示，現階段地區醫院周六開診率70％至80％，周日僅20％，目前協會會員對健保署的鼓勵方案均有相當高的共識，協會希望280多家私立地區醫院周六、假日都能開診，如此一來，整體開診率可以衝高到周六80％以上、周日近70％，預計11月即可上路；尤其有些民眾平時需要上班，只有假日有時間看病，也可以利用假日到地區醫院就醫，以提供民眾醫療所需，進而讓基層醫療更加壯大。

(中國時報)