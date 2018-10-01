走出新定位 撐起基層醫療一片天

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中國時報

健保開辦迄今20多年，由於給付對醫學中心有利，加上大者恆大，導致地區醫院大幅萎縮，由一開始的700多家，到現在僅剩361家，幾近腰斬。國內醫療層級共分4級，而地區醫院身處醫院部分最底層級，先天難與醫學中心抗衡；但其實地區醫院有綜合科別，加上可做較多檢查、開藥天數較診所長，是發展基層醫療的利基，與其在夾縫中求生存，不如站在健保壯大基層政策的浪頭上，走出自己的路。

早年私立大型醫院未出現之前，地區醫院曾榮景一時，怎麼也沒想到會由當年的美麗，走到今天的哀愁！根據監察院調查報告，健保目前給付給醫學中心的每人平均費用是地區醫院的2.2倍，推估至2020年，醫學中心將成長至3成4，區域醫院則是3成3，但地區醫院將萎縮至1成2，診所則是2成1，顯示台灣醫療體系的嚴重失衡，也導致地區醫院一家家結束營運，有些轉型為洗腎中心或呼吸治療照護中心，其間地區醫院也曾走上街頭抗爭，但都難挽頹勢。

國內醫療分級共分4級，由下而上分別是基層診所、地區醫院、區域醫院及醫學中心，就醫療照護體系結構而言，地區醫院應扮演銜接基層診所與區域醫院的角色。但國內的醫院醫療層級分得實在太細，光是醫院部分就包括地區、區域及醫中；加上國內分級轉診做得不好，除了少數地區醫院因地處醫療資源不足或是交通相對不方便的地區，有較好發展之外，多數地區醫院被夾在中間，處境尷尬。

長期以來，國內醫療層級是否需整併多有討論，但未有共識。地區醫院與其與大醫院搶食大餅，不如擅用特色走出困境。近來健保署極力推動分級醫療，其中壯大基層是重要的一部分，唯有基層醫療深得民心，才會變成民眾就醫的第一選擇，進而自然分流。地區醫院願意承擔撐起基層醫療一片天，也為自己找到新定位。

(中國時報)

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