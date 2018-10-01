新北第13座 三鶯運動中心漂亮啟用

2018年10月01日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市第13座三鶯國民運動中心昨正式啟用，除了建物外觀很「潮」，還有其他運動中心少見的槌球場與角力、柔道練習場，更引進空中舞躍課程讓民眾搶先體驗。新北市長朱立倫也宣布，全館設施昨日起至10月13日每日上午8時至晚上8時免費體驗，邀民眾一起來運動。

三鶯國民運動中心座落三峽區文化路210巷12號，昨天開幕試營運已吸引許多民眾前來體驗，有許多爸媽趁著假日帶小朋友來，也有不少長輩直呼「好大、好漂亮，要天天來運動」。

朱立倫說，新北市自2011年起規畫共17座國民運動中心及運動公園，三鶯國民運動中心是第13座，未來將陸續完成林口、新店、五股及瑞芳，全市運動中心服務已近3300萬人次，其中公益服務近295萬人次。

朱立倫也說，2017年台灣指標民調公布「新北市建設滿意度民調」，國民運動中心高達7成4滿意度，帶動新北市規律運動人口達3成5，是六都第一。

他並表示，新北市是全台灣蓋國民運動中心速度最快、數量最多的城市，台北市花了12年完成12座，其他四都大概都只有一座，有的甚至還沒啟用，就屬新北市的效率最高。

三鶯國民運動中心執行長鍾任翔表示，三鶯運動中心除設置當地中小學體育發展特色的角力及柔道練習場，還率先引進空中舞躍（Bungee Dance），課程由泰國傳入，是以攀岩吊帶及進口彈力繩為單點支撐，結合空中瑜珈、韻律有氧等動作混合難度再升級，消耗的熱量比踩飛輪來的多，是全台國民運動中心首創。

體育處表示，試營運期間，全館運動設施均免費，同時規畫一系列免費體驗課程，鼓勵大家一起動起來，全新北國民運動中心皆有周二樂齡日及公益時段，歡迎三鶯地區的銀髮長者運動人口，一起作伙動健康。

(中國時報)