中信台版甲子園開打 再添離島生力軍

2018年10月01日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

離島新兵報到，「台版甲子園」火熱開打！中國信託銀行連續4年力挺全國規模最大的青棒賽事，冠名贊助「2018年第六屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，今年有來自全國22縣市、197支隊伍角逐冠軍，其中台東縣蘭嶼高中棒球隊是首次參賽，創下全國所有縣市及離島高中皆有球隊參與的新紀錄。

「選好號碼、穿上球衣那一刻，感覺好像要去打職棒！」身為首度征戰中信盃黑豹旗的離島生力軍，蘭嶼高中棒球隊隊員何幃難掩興奮地表示，「全隊都超期待踏上本島土地比賽。」

中信銀行副董事長利明献勉勵所有選手莫忘初衷，永遠記得第一次拿起球棒的感動，在球場上全力以赴，勇於挑戰自我，為自己打出一場超越勝負的比賽，留下高中生涯最難忘的回憶。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒特別到場致贈「黑豹盟友」感謝牌，象徵中華棒協與中信銀行攜手深耕國球，並提醒球員們除了努力打球，也要用功讀書，智慧與球技並進，讓自己不只在球場得勝，更有機會開創不一樣的人生。

這屆中信盃黑豹旗197支隊伍約有4200人參與賽事，其中包括63位女性選手及教練。為凝聚參賽隊伍向心力，本屆首度舉辦球速PK、跑壘接力、棒球知識大哉問等校園競賽，獲勝隊伍將受邀赴日本「2019春季甲子園」觀賽，拓展台灣青棒選手國際視野，感受道地甲子園精神。

另外，「中信盃黑豹旗巡迴列車」也新增台東站，透過全台4場棒球扎根訓練，由中信兄弟職棒球員傳承實戰經驗及技術，提升年輕選手競爭力，培育下一代棒壇新星。

本屆賽事開幕戰預計10月13日於台北市立天母棒球場登場，由桃園市楊梅高中挑戰已累積3面冠軍錦旗的桃園市平鎮高中，歡迎社會大眾進場為年輕小將吶喊加油，一同感受中信盃黑豹旗賽事的青春魅力。

(中國時報)