南韓羽賽再奪冠 周天成雙喜臨門

我國男子羽球好手周天成昨天在「超級500系列南韓羽球公開賽」摘下個人今年第2座超級500系列冠軍。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

我國男子羽球好手周天成「雙喜臨門」！世界男單排名剛剛晉升世界第4名，昨天又在「超級500系列南韓羽球公開賽」以「直落二」打敗印尼選手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），摘下個人今年第2座超級500系列冠軍。這也是19年來台灣選手再度在南韓公開賽奪下單打冠軍。

超級500系列南韓羽球公開賽總獎金60萬美元（約1848萬新台幣），周天成從首輪起的對手不是印尼就是日本，前4輪幹掉印尼選手穆斯托、金廷與日本選手坂本一將、西本拳太，冠軍決戰再遇印尼的蘇吉亞托。

周天成面對世界排名第14的蘇吉亞托，沒有讓今年雅加達亞運男單「奪冠遺恨」重演，也報了對戰2連敗之仇，他以21比13、21比16「直落二」勝出，奪下個人今年第3冠與第2座超級系列500冠軍寶座。

首局周天成一度5比8落後，但是他連得6分，率先以11比8進入技術暫停，隨後周天成持續攻擊，蘇吉亞托也發生失誤，周天成連得10分，打成20比10先獲得局末點，最後以21比13率先拿下首局勝。

第2局周天成持續調控快慢的進攻速度，掌握幾次扣殺得分，加上蘇吉亞托1次發球犯規，周天成再以11比8領先而進入技術暫停，復賽後，周天成攻擊角度刁鑽，最後一球扣殺獲勝。

周天成拿下冠軍後，緊握拳頭發出怒吼，他首次打進南韓公開賽男單決賽就能順利摘冠，成為南韓賽史首位台灣本土男單冠軍選手。台灣選手曾在南韓公開賽奪過2次冠軍，1次是2009年「黃金女雙」簡毓瑾／程文欣，另1次是1999年由印尼歸化選手陳鋒在男單封王。

周天成的世界男單排名才在9月27日由第4名晉升至第3名，如今又拿到南韓公開賽第1，大幅拉近與第3名丹麥選手阿薩爾森的差距，繼續往世界前3邁進！

(中國時報)

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