綠營監軍 看管兩大國營龍頭

2018年10月01日 04:12 中國時報 王玉樹／台北報導

綠營執政，到處安插子弟兵到國營事業指揮坐鎮，讓公司內部多有怨言。號稱行政院長賴清德子弟兵、現任中油公共服務專案辦公室主任的林君豪，就被內部諷刺為「史上最年輕地下董事長」，不但傳在中油品牌電池合作上找跟自己有關係廠商，還直接指揮高層主管、插手人事、私人調用董事長公務車，爭議很多。另外台電近日也來了一位經濟部政策幕僚邱銘哲坐鎮，出任台電董事長機要，還兩邊上班，被內部戲稱是占缺來「監軍」，讓高層頗感壓力。

內部諷最年輕地下董事長

林君豪原來是台南市辦公室主任，去年底跟著戴謙到中油，據說因為賴清德關係，戴各方面都非常禮遇倚重他，其權力之大超過歷任秘書等級。不到40歲之齡，直接在中油主管群組指揮各部門執行長、處長，甚至插手部門主管人事。私人外出也都會調度董事長公務車使用，面對質疑就以董事長交辦帶過。

他在董事長室雖只是祕書職級，但戴謙為其設了公共服務專案辦公室，讓他可以掛主任。不過中油早有公共關係處，下有國會組，這個單位還有甚麼公共服務可忙，連內部也諱莫如深不知曉，私下嘲笑這機關連公文都沒得做，純黑機關。

林最大爭議就是中油發展自有品牌電池，結果合作廠商碩城科技，被壹周刊踢爆該公司負責人為殯葬業起家、從事老人照護，根本不具電池智能管理專業，還被發現研發中心空無一物。中油某工會人員就不滿說，公司直接跟日本大廠TDK簽約就好，幹嘛「牽仔猴」拉一個不具專業背景公司，根本是林君豪經營與碩城的關係。

兩邊上班惹不務正業議論

邱銘哲則是經濟部政策辦評估公室主任，最早為民進黨智庫新境界基金會研究員，綠營執政後被指派輔佐前經濟部李世光，其立場貫徹「非核家園」。最近出任董事長楊偉甫機要，比照副處長13職等職缺，月薪7到8萬以上。台電內部指稱就是來「監軍」的，看住台電非核與綠能轉型工作，連楊偉甫也拒絕不了。而邱占台電機要缺，卻並沒有辭掉經濟部政策評估辦公室主任職務，人在台電與經濟部兩邊上班，也惹來不務正業議論。不過，對於有人懷疑其領有雙薪，據了解並沒有，邱是以台電員工身分「支援」經濟部。

(中國時報)