喬職位？ 中油台電：與董座同進退

2018年10月01日 04:12 中國時報 王玉樹／台北報導

對中油公共服務專案辦公室主任林君豪傳出仗賴清德名號插手人事、業務，惹公司內部反感，中油解釋應該沒有這樣。台電則為新任董事長機要邱銘哲緩頰，指其來回經濟部與公司兩邊上班，可兼顧政策與執行面。

有關兩人的身分，中油台電都回應，是依據《經濟部所屬事業機構人員進用辦法》，以機要職任用，未來與董事長同進退。林君豪傳以私人身分、甚至到信義區附近買個東西都調用董事長座車，中油發言人黃仁弘回應，林派車也都要依規填寫派車單，是否出去都從事公務，還是從事私人事務，則由董事長去認定。

林是否以祕書身分在中油主管群組濫權指揮、甚至幕後插手各單位主管人事權，黃仁弘回答，這不清楚，應該沒有吧！有關公共服務專案辦公室到底工作性質為何，是否黑機關？他解釋，該辦公室是由董事長指派成立，屬於任務編組，非常設組織，以後不需要時就會裁撤。

中油自有品牌電池與日本TDK會社、碩城科技簽MOU合作案，林是否居間為私人情誼去媒合不適任對象，黃仁弘說，當時只簽MOU，自有電池發展案日前董事會已有決議，未來相關事項都須向該會報告才能執行。

台電發言人徐造華則說明，邱銘哲在經濟部的工作本來就是處理台電業務，來台電剛好可兼顧政策面與執行面，相輔相成。至於邱兩邊跑，人歸屬台電卻也去經濟部上班，徐解釋，邱去部裡也是有忙台電事務，應該不是問題。徐造華強調，邱的機要業務很繁重，不是來這裡占閒缺的。

(中國時報)