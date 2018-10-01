因應少子化 產業新契機

2018年10月01日 04:12 中國時報 林周義／台北報導

我國扶老比今年首度超越扶幼比，預計2065年時，扶老比將由目前的5比1降為1比1，意即1名青年便需扶養1名老人。但台大社會工作學系教授古允文鼓勵民眾，不要害怕少子化，應將此視為契機，在有限資源下投資下一代。

綜觀國內，對少子化的解讀一般基於經濟考量，孩子的數目下降，生產性人口減少，可能導致經濟能力下降、停滯的問題。但古允文並不悲觀，他認為現今勞動力的產生方式已轉型為機器人，未來產業不追求人愈多愈好，卻追求量少但品質高。

民眾一般擔心人口老化的狀況會令下一代負擔過重，但科技的進步會到達什麼程度是無法預測的。古允文表示：「也許2065年，是1個孩子加上50個機器人去養1個老人也說不定。」

至於政府為因應人口老化推出所的長照2.0，古允文認為，最大的問題在於錢。衛福部統計，2016年的外籍看護量已達23.7萬，意即有23.7萬的老人有長照需求，而外籍看護的成本一個月平均2萬元，一年下來需花500多億，但長照2.0的計畫中，衛福部只能撥出100多億的預算，還得透過稅收補至300多億，根本不夠。

目前採稅收制的國家以西方居多，但台灣的稅收只有北歐的一半，而長照2.0新增的遺贈稅和菸稅都屬於機會稅，僅在有錢人過世、有人買菸的狀況下得以收取。長照的財源建立在「死亡」和「抽菸」上，不免顯得矛盾。

古允文表示，台灣健保制度進行多年，若將長照建立在與健保一樣的保險制上，民眾也較易接受；「反之，若繳稅給國家，政府卻拿來做前瞻、捐錢給邦交國，誰還會願意？」

少子化、人口老化現象是東亞社會的通病，古允文表示，政府若想解決人口問題，除托育政策需完善且有彈性外，也應建立起友善的社會制度，以吸引外來的長期人才。

(中國時報)