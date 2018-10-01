設計服藥神器 陽明醫學生獲獎

2018年10月01日 04:12 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

中華民國心臟學會今年發表最新研究顯示，急性冠心症患者在心導管手術後，若服藥不規律，12個月的死亡風險比規律服藥者高出85％，醫界對於患者「自以為痊癒」的觀念頗感無奈。陽明醫科學生則因此設計提醒用藥APP，獲Hack x Heart生技醫療創新黑客松活動冠軍肯定。

陽明醫科學生設計的用藥感應系統，有別於各式紀錄型App，是在藥盒鋁箔紙增設感應器，患者只要服用藥物就會自動記錄，忘了吃就會連線到手機主動提醒，不必再手動記錄，設計概念獲得Hack x Heart生技醫療創新黑客松活動冠軍肯定。

中華民國心臟學會和台灣介入性心臟血管醫學會，聯手發起2018 Hack x Heart生技醫療創新黑客松活動，祭出高額獎金選出前3名，並依序獲得8萬、6萬及4萬元獎金。

昨天共12組團隊進入決賽，獲得第一名是陽明大學醫學系、醫工系和政大資科所學生組成的「我們走心」隊，拿到獎金8萬元。隊長鄭明軒表示，無論是利用藥盒、手機相關App或日曆提醒用藥，效果都很差，原因是「和人的生活習慣差太多」，大部分人都很難養成主動記錄的習慣。

鄭明軒說，他們設計「心兆」用藥感應系統，裝設在藥包的鋁箔包旁，病患只要吃顯示「綠燈」的藥，服用過就會暗掉，重複用藥就立即亮紅燈。若擔心副作用而不服用，系統則結合手機顯示人體圖，患者直接點不舒服處，就會有醫囑，並說明「一旦不吃藥可能導致死亡率更高」，增加吃藥意願。

陽明醫學系和台大電機所學生組成的「陽台看星星」組獲得第2名，他們寫出和Line直接相容的機器人程式，獲得獎金6萬元。隊長許呈皓表示，有別於一般App是非、選擇題的互動，他們設計對應關鍵字，提出解決方案，例如患者輸入，肚子痛、今天不舒服、今天不想吃藥或是噁心、想吐，一旦有這些字，對話框就顯示「這是常見副作用」，接著詢問程度來分級，一旦嚴重就會提醒服藥者掛號。

(中國時報)