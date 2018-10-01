非買不可 威力彩頭獎上看6.3億

威力彩頭獎1日開獎上看6.3億元，若由一人獨得，將是今年第二高單注頭獎得主。30日民眾把握時間購買彩券，希望好運中大獎。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

在連槓效益下，威力彩買氣明顯回溫！台灣彩券表示，威力彩頭獎已連槓37期，在銷售金額持續攀升下，今晚開獎的威力彩，預估頭獎金額上看6.3億元，若由一名幸運兒獨得，將是今年以來第2高的單注頭獎彩金。

由於威力彩頭獎高，台灣彩券總經理蔡國基建議，不妨花800元、包下第二區的8個號碼，頭獎中獎率將從原本2209萬分之1，大幅提高至275萬分之1，這樣的簡易包牌方法，不僅中獎率提高，更有同時中頭獎又中貳獎的機會。

對小資族來說，若覺得花800元以上包牌負擔太重，蔡國基建議，可與親朋好友或同事集資包牌，集資人愈多，包牌玩法能有更多元組合，中獎機率將可再提升；蔡國基以自己為例，現在通訊軟體很發達，常在群組中與朋友集資包牌，朋友甚至在通訊軟體寫下自己的幸運號碼，待買完彩券後，再回傳群組確認。

高雄大福星彩券行老闆郭國民坦言，經濟大環境不理想，加上今年電腦型彩券狂開頭獎，民眾最多花200、300元買彩券；而這次威力彩頭獎累積至6.3億元，郭國民表示，民眾這幾天願意花500、1000元買彩券的比例變多，甚至有好幾組客人花5600元包牌，理由很簡單，就是要「以小博大」，增加中高額頭獎的機會，整體買氣較先前成長2成左右。

大樂透中秋加碼的100組100萬元，台灣彩券表示，已經送出96組100萬元加碼獎金，尚有4組還沒有開出，大樂透明晚（2）日仍將加開9個號碼，每張彩券不僅可對保證1億元的頭獎，對中其中6個加開號碼，還可得最高100萬元獎金；郭國民建議，民眾購買威力彩時，不妨順便購買大樂透，千萬不要錯過中秋加碼的最後機會，因為有買有機會，才不至於與財神爺擦身而過。

不論集資買威力彩或大樂透，蔡國基提醒，集資購買彩券一定要事先留存集資、購買彩券的相關資料，以利中獎後國稅單位備查，也同時保障自身權益。

(中國時報)

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