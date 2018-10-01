旺視界》唐獎得主漢森：全民減碳 維護世代正義

2018年10月01日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／專訪策畫、採訪／ 謝錦芳 攝影／ 趙雙傑 ／專訪策畫、採訪／攝影／

漢森（James Hansen） 小檔案

旺視界看見全世界

地球每天新增能量，如365天每天50萬顆廣島原子彈爆發，暖化導致極端氣候發生頻率越來越高…

全球暖化問題有多嚴重？氣候變遷研究先驅、美國哥倫比亞大學地球學院教授漢森（James Hansen）接受《中國時報》專訪時指出，「大量增加的二氧化碳為地球蓋上毛毯，使得地球能量嚴重失衡，地球每天新增能量有如365天每天投下50萬顆廣島原子彈，這些能量日積月累，使得極端氣候頻率越來越高，乾旱、野火、颱風和洪水，將成為揮之不去的災難。」

漢森曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）服務46年，為國際知名全球暖化專家。1988年，他在美國國會聽證會上宣告，「全球暖化已發生了，溫度上升幅度已超出溫度自然變化的範圍。」這項證詞是讓世人了解氣候變遷的重要轉捩點。漢森日昨訪台，獲頒第三屆唐獎永續發展獎，以下為專訪摘要。

1981年預言 幾乎全實現

問：今年以來加州、希臘野火燒不斷，亞洲許多颱風、洪水氾濫，這些極端氣候與全球暖化有何關連？

答：氣候變遷是一個緩慢過程，我們於1981年發表在《科學》期刊上的文章指出，過去100年地球平均溫度上升0.4℃，隨著CO2增加，地球暖化幅度超越自然變化的範圍。當時預言，氣候區位移，北美和亞洲會出現乾旱，南北極融冰，海平面上升，北極地區西北航道開通，如今都發生了。

地球暖化會增加水循環的兩個極端，一端是因暖化而產生熱浪與乾旱，另一端是大氣層儲存更多水氣，使得降雨更極端，暴雨更強，水患更嚴重。

人為的溫室效應就像為地球蓋毛毯，地球每天新增的能量，就像365天每天都投下50萬顆廣島原子彈，如此龐大能量日積月累使得地球能量嚴重失衡。

陸美印等國 須合作減碳

問：您在1981年發表氣候變遷論文，迄今37年，地球暖化速度不減反增，您有何感想？

答：要減緩全球暖化，一定要減碳，還必須是負碳，把CO2從大氣中抽回來。因為，地球能量嚴重失衡，進入地球的能量遠高於離開的能量，此時即使沒有新增溫室氣體，暖化已在進行中，這是非常關鍵的因素。

1992年里約地球高峰會上，全球主要國家達成永續共識並發表「里約宣言」，接著是《京都議定書》，再來是2016年簽署《巴黎氣候協定》。

我認為，《巴黎協定》只是重申「里約宣言」，沒有太大約束力。最重要的是美、中兩大排碳國與印度等國家共同合作，落實減碳，這樣才會有效果。

開徵碳費 鼓勵零碳能源

問：您主張開徵碳費，這項計畫是否獲得民眾支持？所謂碳費與碳稅，有差別嗎？

答：為減緩暖化，現在就必須減碳，政府應該設立制度，施行一個不斷上漲的碳費制度，真實反映化石燃料的成本，提供民眾減碳誘因。石油公司不斷挖掘地底下石油，燃燒化石燃料產生大量溫室氣體，製造大量汙染，由社會大眾、環境承擔。想想看，你家孩子得了氣喘，石油公司會幫你付醫藥費嗎？他們只顧著賺錢，把空氣、環境汙染了，留給社會承擔。

碳費與碳稅類似，但有一些差別，碳稅課徵之後，進入國庫，由政府統籌運用，我不認同這樣的做法。我主張課徵碳費，平均分配給合法公民紅利，依據推估，有7成民眾可以獲利。碳費開徵後，碳足跡高的產品變貴，碳足跡低的產品變便宜，如此可以鼓勵發展零碳能源，創造更多就業機會，形成正向循環。碳費與紅利計畫獲得年輕世代支持，他們成立「公民氣候組織」（CCL），向國會議員推廣碳費與紅利計畫，他們是未來的希望。目前CCL尚未在台灣設立分會，台灣年輕人可以思考一下。

今日不減碳 危害下一代

問：如果不減碳，地球暖化問題會多糟？

答：我們這一代不減碳，就是對年輕一代不公不義，我們把燙手山芋留給下一代。百年一次的洪水，發生頻率越來越高；海洋溫度上升，使得熱帶風暴、龍捲風、颶風更劇烈。低緯度熱帶地區，夏季溫度越來越高，幾乎無法待在戶外，熱浪來襲頻率增加，變得不適合居住。要避免這些災難，我們必須停止使用化石燃料，開發零碳能源。

(中國時報)